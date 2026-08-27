W skrócie Ukraiński wywiad przekazuje, że Rosja planuje jesienią duży pobór do wojska, a podobna operacja ma się powtórzyć za rok.

Według raportu w 2026 roku Moskwa zamierza powołać do wojska 300 tys. osób, by uzupełnić straty poniesione na froncie ukraińskim.

Rosja wprowadza zmiany w prawie, między innymi zwiększa środki przymusu wobec unikających mobilizacji i poszerza rekrutację wśród osób skazanych za wybrane przestępstwa.

Nowe regulacje przewidują zakaz podróży, zaciągania pożyczek czy sprzedaży nieruchomości dla uchylających się od służby wojskowej.

Władze Armenii zadeklarowały, że nie będą utrudniać wjazdu uciekinierom z Rosji i przyjmą ich bez zadawania pytań.

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"Rosja pracuje nad planami przeprowadzenia kolejnej fali mobilizacyjnej w latach 2026-2027, spodziewając się zrekrutować 300 tys. osób w tym roku i 300 tys. osób w przyszłym" - czytamy na wstępie raportu Głównego Zarządu Wywiadowczego i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Mobilizacja ma być remedium na utrzymujący się wysoki poziom śmiertelności wśród rosyjskich bojowników oraz "zauważalne spowolnienie tempa rekrutacji żołnierzy kontraktowych w regionach".

Z prezentowanych danych wynika, że Rosja jest "na minusie". W okresie od stycznia do lipca 2026 roku rannych lub zabitych w Ukrainie zostało 240 tys. żołnierzy. W tym czasie do armii wstąpiło 232 tys. osób.

Szereg zmian w prawie. Tak Rosja szykuje powszechną mobilizację

Zdaniem Ukraińców Rosjanie rozpoczęli przygotowania do mobilizacji od zmian w ustawodawstwie i regulaminach. Jak czytamy, "znacząco wzmocniono kontrolę nad rejestracją wojskową, tworzono mechanizmy dodatkowej rekrutacji osób odbywających kary w rosyjskich więzieniach i obozach oraz opracowywano dodatkowe środki przymusu".

Wśród skazanych mobilizacja będzie dotyczyć osądzonych za 11 przestępstw rosyjskiego Kodeksu karnego. Wcześniej rekrutacja wykluczała ich udział w wojnie. Chodzi m.in. o przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy przemyt zakazanych substancji.

Przeszkolenie osób zmobilizowanych ma zająć od 15 do 60 dni. "Nie jest wykluczone, że część zmobilizowanych będzie szkolona na poligonach Białorusi" - czytamy w raporcie ukraińskich służb wywiadowczych.

Jak wynika z opracowania, Rosjanie szykują się na "negatywne skutki społeczne i gospodarcze" ogłoszenia mobilizacji. W regionach, gdzie sytuacja wymknie się spod kontroli, Kreml może wprowadzić zaostrzony reżim wojskowy.

Studenci nie ruszyli na wezwanie Kremla. Problem rekrutacji w Rosji

Ukraińcy wskazali obszary, gdzie rosyjska rekrutacja do wojska jest daleka od oczekiwań. Chodzi o obwody: orłowski i włodzimierski oraz Dagestan. Z kolei w obwodzie kurgańskim od początku 2026 roku miesięczne plany zostały wykonane w około 60 procentach.

"Kampania rekrutacyjna studentów, w którą zaangażowana była zdecydowana większość rosyjskich uczelni, zakończyła się niepowodzeniem" - czytamy.

Moskwa szykuje nowelizację przepisów. Za niezadowalające statystyki dotyczące rekrutów mają wkrótce odpowiadać rosyjskie władze regionalne.

Ci, którzy będą stronić od mobilizacji - zdaniem Ukraińców - zostaną zepchnięci na margines. Pakiet środków przymusu zawiera zakaz: podróżowania poza Rosję, kupna i sprzedaży nieruchomości, zaciągania pożyczek. Uchylającym się od służby zostanie również odebrane prawo jazdy, a środki na rachunkach bankowych będą zablokowane.

Rząd w Kijowie stoi na stanowisku, że Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zakomunikował kilka dni temu, że doniesienia o mobilizacji są ukraińską próbą "destabilizacji sytuacji ideologicznej w naszym kraju". - To wszystko są tylko kaczki dziennikarskie, celowo podrzucane do mediów - skwitował.

Armenia oferuje pomoc uciekinierom. W tle doniesienia o mobilizacji w Rosji

W związku z zapowiadaną jesienną mobilizacją w Rosji odezwały się władze Armenii. Erywań nie planuje utrudniać wjazdu uciekinierom.

- Na granicy nikt nie będzie nikogo pytał, po co tu przyjechał. Rosjaninowi mogę powiedzieć tylko jedno: "Witamy w Armenii". Tu wszystkich kochamy, wszystkich szanujemy. Znajdą tu to, czego szukali, przyjeżdżając do Armenii. Do Rosji wrócą wtedy, gdy sami uznają to za stosowne - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii Alen Simonian.

Źródło: The Moscow Times



