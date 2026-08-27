Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Putin szykuje mobilizację na niespotykaną skalę. Ujawnili tajne plany Kremla

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Rosja szykuje szereg zmian w prawie i rygorystyczne środki przymusu dla unikających mobilizacji - donosi ukraiński wywiad. Z raportu wynika, że na jesień Moskwa chce zasilić szeregi wojska liczbą 300 tys. ludzi. Ten sam manewr będzie powtórzony za rok. Tymczasem jeden kraj już teraz zakomunikował, że potencjalnych uciekinierów z Rosji przyjmie z otwartymi ramionami.

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Władimir Putin w garniturze na pierwszym planie, w tle żołnierze z bronią przy pojeździe wojskowym.
Ukraińcy ujawnili dane wywiadowcze o mobilizacji w Rosji. W ciągu dwóch lat ma objąć 600 tys. osób. Na zdj. Władimir PutinAFP/ALEXANDER KAZAKOV/Agencja Forum/Alexander Rekamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraiński wywiad przekazuje, że Rosja planuje jesienią duży pobór do wojska, a podobna operacja ma się powtórzyć za rok.
  • Według raportu w 2026 roku Moskwa zamierza powołać do wojska 300 tys. osób, by uzupełnić straty poniesione na froncie ukraińskim.
  • Rosja wprowadza zmiany w prawie, między innymi zwiększa środki przymusu wobec unikających mobilizacji i poszerza rekrutację wśród osób skazanych za wybrane przestępstwa.
  • Nowe regulacje przewidują zakaz podróży, zaciągania pożyczek czy sprzedaży nieruchomości dla uchylających się od służby wojskowej.
  • Władze Armenii zadeklarowały, że nie będą utrudniać wjazdu uciekinierom z Rosji i przyjmą ich bez zadawania pytań.
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"Rosja pracuje nad planami przeprowadzenia kolejnej fali mobilizacyjnej w latach 2026-2027, spodziewając się zrekrutować 300 tys. osób w tym roku i 300 tys. osób w przyszłym" - czytamy na wstępie raportu Głównego Zarządu Wywiadowczego i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Mobilizacja ma być remedium na utrzymujący się wysoki poziom śmiertelności wśród rosyjskich bojowników oraz "zauważalne spowolnienie tempa rekrutacji żołnierzy kontraktowych w regionach".

Z prezentowanych danych wynika, że Rosja jest "na minusie". W okresie od stycznia do lipca 2026 roku rannych lub zabitych w Ukrainie zostało 240 tys. żołnierzy. W tym czasie do armii wstąpiło 232 tys. osób.

Szereg zmian w prawie. Tak Rosja szykuje powszechną mobilizację

Zdaniem Ukraińców Rosjanie rozpoczęli przygotowania do mobilizacji od zmian w ustawodawstwie i regulaminach. Jak czytamy, "znacząco wzmocniono kontrolę nad rejestracją wojskową, tworzono mechanizmy dodatkowej rekrutacji osób odbywających kary w rosyjskich więzieniach i obozach oraz opracowywano dodatkowe środki przymusu".

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Wśród skazanych mobilizacja będzie dotyczyć osądzonych za 11 przestępstw rosyjskiego Kodeksu karnego. Wcześniej rekrutacja wykluczała ich udział w wojnie. Chodzi m.in. o przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy przemyt zakazanych substancji.

Przeszkolenie osób zmobilizowanych ma zająć od 15 do 60 dni. "Nie jest wykluczone, że część zmobilizowanych będzie szkolona na poligonach Białorusi" - czytamy w raporcie ukraińskich służb wywiadowczych.

Jak wynika z opracowania, Rosjanie szykują się na "negatywne skutki społeczne i gospodarcze" ogłoszenia mobilizacji. W regionach, gdzie sytuacja wymknie się spod kontroli, Kreml może wprowadzić zaostrzony reżim wojskowy.

Studenci nie ruszyli na wezwanie Kremla. Problem rekrutacji w Rosji

Ukraińcy wskazali obszary, gdzie rosyjska rekrutacja do wojska jest daleka od oczekiwań. Chodzi o obwody: orłowski i włodzimierski oraz Dagestan. Z kolei w obwodzie kurgańskim od początku 2026 roku miesięczne plany zostały wykonane w około 60 procentach.

"Kampania rekrutacyjna studentów, w którą zaangażowana była zdecydowana większość rosyjskich uczelni, zakończyła się niepowodzeniem" - czytamy.

Moskwa szykuje nowelizację przepisów. Za niezadowalające statystyki dotyczące rekrutów mają wkrótce odpowiadać rosyjskie władze regionalne.

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Ci, którzy będą stronić od mobilizacji - zdaniem Ukraińców - zostaną zepchnięci na margines. Pakiet środków przymusu zawiera zakaz: podróżowania poza Rosję, kupna i sprzedaży nieruchomości, zaciągania pożyczek. Uchylającym się od służby zostanie również odebrane prawo jazdy, a środki na rachunkach bankowych będą zablokowane.

Rząd w Kijowie stoi na stanowisku, że Rosjanie ogłoszą powszechną mobilizację po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zakomunikował kilka dni temu, że doniesienia o mobilizacji są ukraińską próbą "destabilizacji sytuacji ideologicznej w naszym kraju". - To wszystko są tylko kaczki dziennikarskie, celowo podrzucane do mediów - skwitował.

Armenia oferuje pomoc uciekinierom. W tle doniesienia o mobilizacji w Rosji

W związku z zapowiadaną jesienną mobilizacją w Rosji odezwały się władze Armenii. Erywań nie planuje utrudniać wjazdu uciekinierom.

- Na granicy nikt nie będzie nikogo pytał, po co tu przyjechał. Rosjaninowi mogę powiedzieć tylko jedno: "Witamy w Armenii". Tu wszystkich kochamy, wszystkich szanujemy. Znajdą tu to, czego szukali, przyjeżdżając do Armenii. Do Rosji wrócą wtedy, gdy sami uznają to za stosowne - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Armenii Alen Simonian.

Źródło: The Moscow Times

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