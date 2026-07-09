Władimir Putin odrzuca prośby o negocjacje pokojowe z Kijowem - poinformowały agencję Reuters trzy źródła zbliżone do Kremla. Według tych doniesień niedawne ataki dronów na rosyjskie rafinerie ropy naftowej i porty wzmocniły jego determinację, by kontynuować walkę.

Dwa źródła, proszące o anonimowość, stwierdziły, że Putin prawdopodobnie zaostrzy konflikt, który trwa już piąty rok. Jedno z nich, regularnie spotykające się z prezydentem, określiło "wysokie prawdopodobieństwo" eskalacji w nadchodzących miesiącach.

Komentarze pojawiły się po tym, jak prezydent USADonald Trump w poniedziałek oznajmił, że Władimir Putin "chce zakończenia wojny", a rozwiązanie jest "bliższe, niż ludzie zdają sobie sprawę". W zeszłym tygodniu Trump odbył oddzielne rozmowy telefoniczne z Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Spotkał się także z ukraińskim prezydentem na szczycie NATO, gdzie - jak przekazał Zełenski - omawiali "pomysły na zbliżenie do pokoju".

Biały Dom nie odpowiedział na prośby Reutersa o komentarz.

Wojna w Ukrainie. "Możliwy atak na inny europejski kraj"

Jedna z osób z bliskiego otoczenia Putina powiedziała, że ten "upiera się", aby osiągnąć kluczowy cel, jakim jest zajęcie pozostałej części wschodniego Donbasu, gdzie rosyjskie postępy wyraźnie wyhamowały.

To samo źródło podało, że Putin niedawno skrytykował grupę doradców sugerujących kompromis oparty na zawieszeniu broni na obecnych liniach frontu. Drugie źródło podało, że Putin wierzy, iż Rosja wkrótce zajmie cały Donbas.

Rosyjski prezydent publicznie odrzucił wezwanie Zełenskiego z czerwca do spotkania i zawieszenia broni.

- Rosja jest gotowa na pokojowe rozwiązanie, ale ma wystarczające możliwości, aby działać niezależnie i kontynuować specjalną operację wojskową - powiedział wówczas rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jeden z wysokich rangą ukraińskich urzędników, z którymi rozmawiał Reuters, przekazał, że raporty wywiadowcze Kijowa z ostatnich miesięcy wskazują na to, że Putin przygotowuje się do dalszych kroków w wojnie, a nie do pokoju. W tym także do nowych operacji w Ukrainie lub możliwego ataku na inny europejski kraj.

Wojna wykroczy poza Ukrainę? Eksperci o możliwej eskalacji

Niektórzy zachodni analitycy wojskowi uważają, że Rosja potrzebowałaby mobilizacji wszystkich mężczyzn w wieku poborowym, aby osiągnąć cel zdobycia Donbasu. Pobór jest jednak politycznie niepopularnym posunięciem, z którym Putin zwlekał od początku pełnoskalowej wojny.

Rosyjscy eksperci wojskowi coraz częściej publicznie mówią o potrzebie eskalacji, w tym o możliwości ataku na cele europejskie, takie jak np. bazy NATO w krajach bałtyckich. Taki krok groziłby wciągnięciem Rosji w bezpośrednią konfrontację z sojuszem pod przewodnictwem USA, co z kolei wystawiłoby na próbę zasadę, że atak na jedno państwo członkowskie NATO jest atakiem na wszystkie.

Zdaniem Jacka Watlinga z londyńskiego think tanku zajmującego się kwestiami bezpieczeństwa i obronności Royal United Services Institute (RUSI), Rosja może próbować wywołać napięcia w NATO za pomocą odosobnionych ataków, porównywalnych do niedawnego ataku dronów na Rumunię .

- Rosjanie nie dążyliby do wojny z NATO. Mogłoby to jednak posłużyć do podziału NATO w kwestii sposobu reakcji - powiedział Watling. Dodał, że zaostrzenie napięć wewnątrz sojuszu mogłoby dać Putinowi polityczne uzasadnienie dla poboru do wojska.

Rosja. Rosnące koszty wojny w Ukrainie

Powtarzające się ataki na rafinerie, porty i magazyny ropy naftowej w Rosji i okupowanej Ukrainie spowodowały poważne niedobory paliwa, co odbiło się na milionach Rosjan. Poparcie dla Putina wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, ale ostatnio osiągnęło najniższy poziom od wybuchu wojny w 2022 roku.

Jak twierdzi osoba regularnie spotykająca się z Putinem, ostatnie sukcesy Ukrainy jeszcze bardziej rozgniewały przywódcę i sprawiły, że stał się on bardziej zdecydowany, by odpowiedzieć stanowczo.

W zeszłym tygodniu siły rosyjskie przeprowadziły dwa duże ataki dronów i rakiet na Ukrainę, w tym na Kijów, zabijając dziesiątki cywilów. Moskwa poinformowała, że ataki te "uderzyły w cele wojskowe".

Wojna Ukraina - Rosja. Media: Kolejnym etapem atak na bazy NATO

W ubiegłym tygodniu, przemawiając do generałów w telewizyjnych wystąpieniach, Putin powiedział, że ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną oznaczają, że Rosja będzie dążyła do przejęcia większej części ukraińskich terenów wzdłuż granicy, poza samym Donbasem, który miałby być "strefą bezpieczeństwa".

Były urzędnik rosyjskiego ministerstwa obrony, Andriej Ilnicki, napisał 29 czerwca w swoim felietonie dla gazety "Kommiersant", że eskalacja konfliktu może rozpocząć się od zniszczenia 30 dużych obiektów przemysłowych w Ukrainie, w tym huty stali i portu w Odessie.

Rosja wyrządziła już ogromne szkody przedsiębiorstwom handlowym i portom w całej Ukrainie. Produkcja i eksport również ucierpiały z powodu powtarzających się ataków Rosji na obiekty energetyczne.

Ilnicki dodał, że kolejnym etapem mogłyby być ataki na bazy NATO w państwach bałtyckich i Rumunii, a także na zakłady w Unii Europejskiej produkujące drony dalekiego zasięgu i pociski rakietowe dla Ukrainy.

Zapytany o felieton Ilnickiego, rzecznik Kremla Pieskow powiedział w tym tygodniu reporterom, że Rosja powinna wzmocnić własne bezpieczeństwo i nie może "przymykać oczu" na militaryzację Europy.

Źródło: Reuters





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