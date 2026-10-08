Putin sięga po "Generała Armagedona". Kijów ma być głównym celem

W skrócie Według "The Telegraph" Władimir Putin zamierza nasilić ataki na Kijów, wykorzystując generała Siergieja Surowikina, nazywanego "Generałem Armagedonem".

Rosja ma przenieść ciężar wojny na ukraińskie miasta, zwłaszcza przez uderzenia w infrastrukturę.

Autor analizy wskazuje, że mosty na Dnieprze w Kijowie są potencjalnymi celami i ich uszkodzenie może znacząco wpłynąć na komunikację w mieście.

Artykuł podkreśla ograniczone zapasy ukraińskich systemów obrony powietrznej, w tym pocisków do systemu Patriot.

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Wraz ze zbliżającą się zimą Rosja nasila ataki na Kijów. Hamish de Bretton-Gordon na łamach "The Telegraph" ocenia, że Władimir Putin chce wykorzystać uderzenia w ukraińskie miasta i infrastrukturę do zwiększenia presji na ludność cywilną.

Kluczową rolę w realizacji tej strategii ma odegrać gen. Siergiej Surowikin, nazywany "Generałem Armagedonem". De Bretton-Gordon twierdzi, że Putin sprowadził wojskowego, aby ten zastosował wobec Kijowa metody znane z rosyjskich działań w Syrii. Autor przypomina w tym kontekście bombardowania Aleppo.

Autor łączy zmianę rosyjskiej strategii z sytuacją na froncie. Wskazuje na problemy rosyjskiej ofensywy w Donbasie, działania ukraińskich wojsk w rejonie Pokrowska i Łymanu oraz wysokie straty ponoszone przez siły Moskwy.

Rosyjskie ataki na Kijów. Specjalista wskazuje na zmianę strategii

Według de Bretton-Gordona Kreml stoi przed problemem uzupełniania strat na froncie. Autor ocenia, że przeprowadzenie kolejnej dużej mobilizacji mogłoby wiązać się dla rosyjskich władz z politycznymi kosztami.

Most Północny w Kijowie po rosyjskim ataku dronowym Stringer / Reuters / Forum Agencja FORUM

Podobne ataki na ukraińską stolicę trwają już od kilku dni. Kijów znajduje się pod silną presją rosyjskich dronów i pocisków. Tylko we wtorek w mieście ogłoszono 18 alarmów przeciwlotniczych.

Mosty na Dnieprze potencjalnym celem. Chodzi o podzielenie Kijowa

Według de Bretton-Gordona Putin miał powierzyć "Generałowi Armagedonowi" zadanie nasilenia uderzeń na Kijów. Autor zwraca szczególną uwagę na siedem mostów przecinających Dniepr w ukraińskiej stolicy, które mają być potencjalnymi celami ataków.

Specjalista wskazuje, że ukraińska stolica jest ważnym węzłem transportu drogowego i kolejowego. Uszkodzenie lub zniszczenie przepraw mogłoby podzielić miasto i poważnie utrudnić transport w całej północnej części Ukrainy.

Jednocześnie "The Telegraph" zwraca uwagę na problemy z zapasami amunicji dla ukraińskiej obrony powietrznej. Szczególnie ograniczone mają być zasoby zaawansowanych pocisków przechwytujących, m.in. tych wykorzystywanych przez systemy Patriot.

Zdaniem autora Rosja jest tego świadoma i dostosowuje sposób prowadzenia ataków.

"The Telegraph": Rosja chce wystawić Ukraińców na próbę

De Bretton-Gordon ocenia, że rosyjska strategia opiera się na założeniu, iż Moskwa jest w stanie prowadzić wojnę dłużej niż Ukraina oraz jej zachodni sojusznicy.

Autor apeluje w związku z tym o zwiększenie dostaw pocisków obrony powietrznej, radarów, dronów i systemów walki elektronicznej. Rozważa również możliwość szerszego wykorzystania potencjału NATO do ochrony ukraińskiej ludności i infrastruktury, zastrzegając, że nie musi to oznaczać wprowadzenia tradycyjnej strefy zakazu lotów.

Źródło: "The Telegraph"



