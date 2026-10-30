Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Putin ściągnął liderów do Moskwy. Ukraina posłała rój dronów

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Dzień po dniu Ukraina wystrzeliła w kierunku Rosji ponad tysiąc dronów. Rosyjski resort obrony potwierdził, że aktywował obronę przeciwlotniczą. Do uderzeń doszło w czasie odbywającego się w Moskwie szczytu Rosja-Afryka. Z powodu ograniczeń na stołecznych lotniskach zapanował chaos.

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Władimir Putin podczas szczytu Rosja-Afryka w Moskwie. W tle grafika przedstawiająca formację myśliwców.
Władimir Putin na szczycie Rosja-Afryka, w tle pokaz myśliwców rosyjskiej obrony powietrznej. (Ilustracyjne)OLGA MALTSEVA, ANASTASIA BARASHKOVA / POOLAFP

Siły obrony powietrznej Rosji, otwiera się w nowym oknie zestrzeliły minionej nocy 1043 ukraińskie drony - cytuje oświadczenie rosyjskich władz agencja Reutera.

Dzień wcześniej Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej informowało, że w ciągu nocy odnotowano łącznie ponad 1200 bezzałogowców, z których blisko połowa miała zaatakować region moskiewski.

Tym razem skala ataku na stolicę miała być jeszcze większa. Według mera Moskwy, otwiera się w nowym oknie Siergieja Sobianina w nocy z czwartku na piątek zarejestrowano 862 drony zmierzające w kierunku stołecznego obwodu.

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Sobianin ujawnił, że 170 dronów zestrzelono podczas podejścia do Moskwy, natomiast większość pozostałych została zneutralizowana na granicy obwodu. Mer nie wspomniał o skutkach tych ataków ani potencjalnych ofiarach.

Według rosyjskiego portalu RBC z powodu nocnego ataku tymczasowo zamknięto moskiewskie lotniska Wnukowo, Domodiedowo, Żukowskie i Szeremietiewo. "W rezultacie ponad 20 lotów zmierzających do Moskwy skierowano na inne lotniska, a dwa kolejne samoloty zawróciły do punktów startowych" - podano.

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Do ataku doszło dzień po tym, jak "The Wall Street Journal" podał nieoficjalnie, że Ukraina, otwiera się w nowym oknie uległa presji Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie i zgodziła się wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie do czasu zakończenia wyborów połówkowych w USA.

Co więcej, ataki miały miejsce w czasie odbywającego się od środy do czwartku w Moskwie szczytu Rosja-Afryka, którego współgospodarzem był Władimir Putin.

Źródła: Reuters, RBC, Meduza

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