"Putin rzuca wszystkie siły, krytyczna sytuacja". Ukraina odpowiada

Jakub Pogorzelski

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Rosjanie przesuwają się na północ po odparciu ukraińskich prób przełamania okrążenia Pokrowska - poinformował Reuters. Przejęcie kontroli nad obwodem donieckim jest jednym z kluczowych celów putinowskiej inwazji. Ukraiński Sztab Generalny zaprzeczył doniesieniom.

Walki o Pokrowsk mają kluczowe znaczenie w kontroli nad Donbasem
W skrócie

  • Rosyjskie wojska zyskują przewagę w okolicach Pokrowska, a Ukraina traci większość miasta i zmaga się z problemami logistycznymi.
  • Ukraiński Sztab Generalny dementuje rosyjskie informacje o okrążeniu, ale sytuacja obrońców miasta pozostaje krytyczna.
  • Zdobycie Pokrowska może przynieść negatywne skutki zarówno militarne, jak i psychologiczne dla Ukrainy.
Znaczenie ukraińskiej obrony na odcinku pokrowskim jest istotne z punktu widzenia całej linii frontu. Rosja próbuje zdobyć Pokrowsk od 2024 roku, gdyż jej celem jest przejęcie całego obwodu donieckiego.

Według źródeł w ukraińskiej armii, na które powołuje się "Bild", podczas walka o Pokrowsk i Myrhonrad w obwodzie donieckim sytuacja Ukraińców jest krytyczna. Wojska rosyjskie przedarły się przez granicę z Pokrowskiem i - jak zadeklarował Kreml - okrążyły jednostki ukraińskie.

Sztab Generalny Ukrainy zdementował rosyjskie doniesienia o rzekomym okrążeniu wojsk. Dodano, że Ukraińcy wzmocnili swoje jednostki broniące miasta.

Wojsko poinformowało w oświadczeniu zamieszczonym w aplikacji Telegram, że działania bojowe mające na celu wzmocnienie flanek wokół Pokrowska i Myrnohradu oraz zabezpieczenie szlaków logistycznych.

Krytyczna sytuacja Ukrainy. Rosjanie bliscy zajęcia Pokrowska

- Putin rzuca wszystkie swoje siły na ten region, sytuacja jest skrajnie trudna. Straciliśmy 80 proc. miasta, walczymy o pozostałe 20 proc., ale i tam przegrywamy. Ludzie w Myrnohradzie i dalej na południe są w jeszcze gorszej sytuacji; są praktycznie okrążeni - powiedział niemieckiej gazecoe jeden z oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy.

- Bohatersko się bronimy, oświadczamy, że Rosja jest w gorszej sytuacji, niż przyznaje, a potem się wycofujemy - dodał informator z ukraińskiej dyplomacji, cytowany anonimowo przez "Bilda".

Serwis Unian przekazał, że Rosjanie w Pokrowsku mają przewagę zarówno liczebną, jak powietrzną, co dotyczy głównie dronów. Rosyjskie wojska niszczą logistykę wojsk ukraińskich, co utrudnia dostawy amunicji i sprzętu, jak i rotacji wojsk czy ewakuacji rannych.

- Bitwa o Pokrowsk to krytyczny moment wojny w Ukrainie. Jeśli Ukraińcy stracą ten rejon, będą w dużo trudniejszej sytuacji. Ukraina musi liczyć się z tym, że przegra tę bitwę, a dowódcy powinni zrobić wszystko, by nie dać się okrążyć i zamknąć w tym kotle pokrowskim. Gdyby żołnierze broniący miasta dostali się do niewoli, byłaby to nie tylko strata militarna, ale także strata psychologiczna, która wpłynęłaby na morale w armii, ale także w społeczeństwie - stwierdził w rozmowie z Interią gen. Stanisław Koziej.

Źródło: "Bild", "Unian"

