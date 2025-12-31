W skrócie Władimir Putin zlecił rozszerzenie rosyjskiej 'strefy buforowej' na północno-wschodniej Ukrainie, obejmując regiony sumski i charkowski.

Rosyjskie wojska kontynuują ofensywę na tym obszarze, wypierając siły ukraińskie z przygranicznych terenów i przygotowując się do dalszych działań.

Kijów stanowczo odrzuca narrację Kremla, uznając ją za próbę uzasadnienia agresji, a Zełenski określa rosyjskie plany jako 'szalone'.

Gen. Walerij Gierasimow, cytowany w środę przez agencję Reutera oraz rosyjskie media państwowe, przekazał, że Władimir Putin polecił rozszerzenie tzw. strefy buforowej w północno-wschodniej części Ukrainy.

Jak zaznaczył, ma to dotyczyć przede wszystkim obwodów sumskiego i charkowskiego, leżących przy granicy z Rosją.

Wojna w Ukrainie. Rozkaz Putina i nowe ruchy na froncie

Według Gierasimowa rosyjskie wojska "wkraczają na ukraińskie pozycje obronne" i kontynuują ofensywę w tym regionie. Generał miał przeprowadzić inspekcję jednostek bojowych oraz spotkać się z dowództwem grupy wojsk "Północ".

Jednostka ta, utworzona na początku 2024 roku, prowadzi działania w północno-wschodniej Ukrainie. Jej zadaniem jest - według rosyjskich władz - tworzenie "strefy buforowej" wzdłuż granicy z Ukrainą w rejonach Sum i Charkowa.

Faktyczni działania tej grupy mają polegać na wypieraniu sił ukraińskich z obszarów przygranicznych i przygotowywaniu pozycji do dalszych operacji ofensywnych.

Próba ataku na rezydencję Putina? Ukraina stanowczo zaprzecza

Komunikat Gierasimowa pojawił się po zapowiedziach Rosji dotyczących odwetu za rzekomą próbę ataku na rezydencję Władimira Putina.

Do ataku miało dojść w nocy z niedzieli na poniedziałek. Moskwa nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na potwierdzenie tych oskarżeń.

Władze w Kijowie stanowczo zaprzeczyły rosyjskim zarzutom, twierdząc, że są bezpodstawne i mają na celu storpedowanie prowadzonych rozmów pokojowych.

"Strefa buforowa" w narracji Kremla. Putin ma własną koncepcję

Władimir Putin wielokrotnie przedstawiał koncepcję "strefy buforowej" jako sposób na odsunięcie ukraińskich sił od granic Rosji. Kreml argumentuje, że ma to ograniczyć ostrzały i ataki dronowe na rosyjskie regiony przygraniczne. Chodzi przede wszystkim o obwody biełgorodzki i kurski.

Władze Ukrainy konsekwentnie odrzucają rosyjską narrację. Według Kijowa koncepcja "strefy buforowej" jest jedynie próbą uzasadnienia dalszego wkraczania rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski określił plany Moskwy wobec obwodów sumskiego i charkowskiego jako "szalone", podkreślając, że Ukraina będzie bronić tych regionów przed rosyjską ofensywą.

