Agencja Reutera powołując się na rosyjskie media podała, że w środę rosyjski przywódca przeprowadził z prezydentem Turcji rozmowę telefoniczną.

Rozmowa Putin - Erdogan. Tematem szczyt na Alasce

Podczas łączenia Putin i Erdogan mieli rozmawiać o sytuacji w Ukrainie oraz piątkowym spotkaniu rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce.

Pojawił się też komunikat Kremla w tej sprawie. "Strona rosyjska z satysfakcją odnotowała pomoc udzieloną przez Turcję w przeprowadzeniu rokowań między przedstawicielami Rosji i Ukrainy w Stambule" - czytamy.

W trakcie rozmów omówiono też aktualne punkty wspólnej agendy dotyczące handlu i inwestycji.

Agencja RIA Nowosti przypomina, że wcześniej Putin dzielił się swoją oceną rozmów z Trumpem z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kirgistanu, Brazylii, Indii, Tadżykistanu, Republiki Południowej Afryki, Uzbekistanu, Kazachstanu i Białorusi.

Szczyt w Anchorage. Jak ocenia ją Kreml?

Po piątkowym szczycie w Anchorage rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował, że rozmowa Putina z Trumpem była "bardzo pozytywna".

Dodał, że "rozmowa ta pozwala dalej śmiało wspólnie kroczyć ścieżką poszukiwania wariantów uregulowania" konfliktu.

Pytany o to, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań liderom, rzecznik Kremla odpowiedział, że ich wystąpienia były wyczerpujące.

W sobotę doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media powiedział, że przywódcy "nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim".

Jednak podczas wspólnego wystąpienia dla prasy, po zakończeniu rozmów, Trump wspominał o ewentualnym kolejnym spotkaniu z rosyjskim przywódcą.

Doprowadzenie do organizacji trójstronnego szczytu w formacie USA-Rosja-Ukraina było jedną z obietnic, które amerykański prezydent złożył przed spotkaniem w Anchorage. Wcześniej sugerował nawet, że taka rozmowa mogłaby się odbyć bezpośrednio po jego spotkaniu z Putinem, także na Alasce.

Poseł KO apeluje do prezydenta: Nie powinien podpisywać ustawy wiatrakowej Polsat News Polsat News