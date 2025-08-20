Putin rozmawiał z Erdoganem. Jest komunikat Kremla
Władimir Putin rozmawiał z Recepem Tayyipem Erdoganem - informują rosyjskie agencje informacyjne. Według oświadczenia Kremla rosyjski przywódca miał omówić z tureckim prezydentem sprawy związane z wojną w Ukrainie oraz wyniki szczytu na Alasce.
Agencja Reutera powołując się na rosyjskie media podała, że w środę rosyjski przywódca przeprowadził z prezydentem Turcji rozmowę telefoniczną.
Rozmowa Putin - Erdogan. Tematem szczyt na Alasce
Podczas łączenia Putin i Erdogan mieli rozmawiać o sytuacji w Ukrainie oraz piątkowym spotkaniu rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce.
Pojawił się też komunikat Kremla w tej sprawie. "Strona rosyjska z satysfakcją odnotowała pomoc udzieloną przez Turcję w przeprowadzeniu rokowań między przedstawicielami Rosji i Ukrainy w Stambule" - czytamy.
W trakcie rozmów omówiono też aktualne punkty wspólnej agendy dotyczące handlu i inwestycji.
Agencja RIA Nowosti przypomina, że wcześniej Putin dzielił się swoją oceną rozmów z Trumpem z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kirgistanu, Brazylii, Indii, Tadżykistanu, Republiki Południowej Afryki, Uzbekistanu, Kazachstanu i Białorusi.
Szczyt w Anchorage. Jak ocenia ją Kreml?
Po piątkowym szczycie w Anchorage rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował, że rozmowa Putina z Trumpem była "bardzo pozytywna".
Dodał, że "rozmowa ta pozwala dalej śmiało wspólnie kroczyć ścieżką poszukiwania wariantów uregulowania" konfliktu.
Pytany o to, dlaczego dziennikarze nie mogli zadawać pytań liderom, rzecznik Kremla odpowiedział, że ich wystąpienia były wyczerpujące.
W sobotę doradca Putina Jurij Uszakow, cytowany przez rosyjskie agencje prasowe i media powiedział, że przywódcy "nie rozmawiali o tym, by zorganizować wspólny szczyt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim".
Jednak podczas wspólnego wystąpienia dla prasy, po zakończeniu rozmów, Trump wspominał o ewentualnym kolejnym spotkaniu z rosyjskim przywódcą.
Doprowadzenie do organizacji trójstronnego szczytu w formacie USA-Rosja-Ukraina było jedną z obietnic, które amerykański prezydent złożył przed spotkaniem w Anchorage. Wcześniej sugerował nawet, że taka rozmowa mogłaby się odbyć bezpośrednio po jego spotkaniu z Putinem, także na Alasce.