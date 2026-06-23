Rosyjski dyktator Władimir Putin skrytykował serię uderzeń ukraińskich wojsk wymierzonych w infrastrukturę cywilną jego kraju. Do jednego z najpoważniejszych ataków doszło w ubiegłym tygodniu w Moskwie - eksplozje ukraińskich bezzałogowców spowodowały rozległy pożar i liczne straty w infrastrukturze krytycznej.

Przemawiając do absolwentów uczelni wojskowych, przestrzegł przed skutkami ataków Kijowa. Stwierdził, że mają one na celu zasiać panikę wśród Rosjan i "zdestabilizować społeczeństwo".

- Ataki na infrastrukturę cywilną - jaki jest ich cel? Destabilizacja społeczeństwa w obliczu wielkiego ataku, gdy wspiera ich cały Zachód, a drony nadlatują w ogromnych ilościach i stworzenie poczucia niepewności co do działań rosyjskich sił zbrojnych - powiedział podczas transmitowanego na żywo wydarzenia.

Z kolei podczas posiedzenia rządu dyktator apelował też o wzmocnienie środków obronnych przeciwko ukraińskim bezzałogowcom.

Putin o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma warunków do osobistych spotkań"

Rosyjski dyktator po raz kolejny przekonywał także, że Moskwa jest bliska zwycięstwa z Zachodem. Jak relacjonuje agencja Unian, Putin zapewnił, że wojska rosyjskie powstrzymają "cały Zachód, który pracuje dla Ukrainy, dostarczając jej drony i broń".

"Zachód nie odważy się jeszcze przeprowadzić ataków na Rosję ze swojego terytorium, ponieważ zdaje sobie sprawę, że spotka się to z odpowiedzią Moskwy" - powiedział. Zapewniał również, że rosyjskie wojska "wywierają presję na wroga na całej linii frontu".

Nawiązując do listu otwartego z propozycją spotkania ws. zakończenia wojny, jaki wysłał do niego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Putin ocenił, że nie jest on prawdziwym wezwaniem do zakończenia działań zbrojnych i stwarza kolejne pola do konfliktu.

- Ciągle powtarzają, że chcą osobistego spotkania, a trzy dni później - ataku na Starobielsk. Jak mamy to rozumieć? Nie ma tu żadnych warunków wstępnych do osobistych spotkań i negocjacji - powiedział.

Wojna w Ukrainie. Putin oświadczył, że jest gotowy do negocjacji

Jednocześnie Putin oświadczył jednak, że jest gotowy na kolejną serię rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Ewentualne spotkanie delegacji z Kijowa oraz Moskwy miałoby odbyć się w oparciu o porozumienia stambulskie.

- Rosja, jak już wielokrotnie pokazywano, jest gotowa do rozmów pokojowych z Ukrainą na podstawie porozumień osiągniętych w Stambule - przypomnijmy, parafowanych przez delegację ukraińską, co oznacza, że się z nimi zgadza - mówił przywódca Rosji na posiedzeniu rządu.

Podczas zeszłorocznych rozmów w Stambule strony ukraińska i rosyjska uzgodniły wymianę jeńców oraz ciał poległych na froncie żołnierzy. Kijów i Moskwa wymieniły się również memorandami w kwestii warunków zakończenia wojny.

Żądaniami Rosji były wówczas m.in. wycofanie ukraińskich wojsk z obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Moskwę.

Kreml domaga się również odnowienia współpracy gospodarczej, przywrócenia tranzytu gazu czy deklarację o demobilizacji Ukrainy i potwierdzenia jej statusu jako państwa nieposiadającego broni jądrowej.

Rozmowy stambulskie były pierwszym od 2022 roku spotkaniem delegacji obu państw. Tuż po wybuchu wojny jednym z warunków Rosji było zrzeczenie się Ukrainy członkostwa w NATO. W zamian za to Kijów miałby dostać międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa.





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