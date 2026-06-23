Putin reaguje po masowych atakach na Rosję. Pilny apel do wojska
Władimir Putin w przemówieniu nawiązał do niedawnych ataków ukraińskich na obiekty cywilne w Rosji. Jak uznał, Kijów zamierza "zdestabilizować społeczeństwo" jego kraju. Dyktator nie szczędził ostrych słów i zwrócił się z pilnym apelem do wojska.
Rosyjski dyktator Władimir Putin skrytykował serię uderzeń ukraińskich wojsk wymierzonych w infrastrukturę cywilną jego kraju. Do jednego z najpoważniejszych ataków doszło w ubiegłym tygodniu w Moskwie - eksplozje ukraińskich bezzałogowców spowodowały rozległy pożar i liczne straty w infrastrukturze krytycznej.
Przemawiając do absolwentów uczelni wojskowych, przestrzegł przed skutkami ataków Kijowa. Stwierdził, że mają one na celu zasiać panikę wśród Rosjan i "zdestabilizować społeczeństwo".
- Ataki na infrastrukturę cywilną - jaki jest ich cel? Destabilizacja społeczeństwa w obliczu wielkiego ataku, gdy wspiera ich cały Zachód, a drony nadlatują w ogromnych ilościach i stworzenie poczucia niepewności co do działań rosyjskich sił zbrojnych - powiedział podczas transmitowanego na żywo wydarzenia.
Z kolei podczas posiedzenia rządu dyktator apelował też o wzmocnienie środków obronnych przeciwko ukraińskim bezzałogowcom.
Putin o spotkaniu z Zełenskim. "Nie ma warunków do osobistych spotkań"
Rosyjski dyktator po raz kolejny przekonywał także, że Moskwa jest bliska zwycięstwa z Zachodem. Jak relacjonuje agencja Unian, Putin zapewnił, że wojska rosyjskie powstrzymają "cały Zachód, który pracuje dla Ukrainy, dostarczając jej drony i broń".
"Zachód nie odważy się jeszcze przeprowadzić ataków na Rosję ze swojego terytorium, ponieważ zdaje sobie sprawę, że spotka się to z odpowiedzią Moskwy" - powiedział. Zapewniał również, że rosyjskie wojska "wywierają presję na wroga na całej linii frontu".
Nawiązując do listu otwartego z propozycją spotkania ws. zakończenia wojny, jaki wysłał do niego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Putin ocenił, że nie jest on prawdziwym wezwaniem do zakończenia działań zbrojnych i stwarza kolejne pola do konfliktu.
- Ciągle powtarzają, że chcą osobistego spotkania, a trzy dni później - ataku na Starobielsk. Jak mamy to rozumieć? Nie ma tu żadnych warunków wstępnych do osobistych spotkań i negocjacji - powiedział.
Wojna w Ukrainie. Putin oświadczył, że jest gotowy do negocjacji
Jednocześnie Putin oświadczył jednak, że jest gotowy na kolejną serię rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Ewentualne spotkanie delegacji z Kijowa oraz Moskwy miałoby odbyć się w oparciu o porozumienia stambulskie.
- Rosja, jak już wielokrotnie pokazywano, jest gotowa do rozmów pokojowych z Ukrainą na podstawie porozumień osiągniętych w Stambule - przypomnijmy, parafowanych przez delegację ukraińską, co oznacza, że się z nimi zgadza - mówił przywódca Rosji na posiedzeniu rządu.
Podczas zeszłorocznych rozmów w Stambule strony ukraińska i rosyjska uzgodniły wymianę jeńców oraz ciał poległych na froncie żołnierzy. Kijów i Moskwa wymieniły się również memorandami w kwestii warunków zakończenia wojny.
Żądaniami Rosji były wówczas m.in. wycofanie ukraińskich wojsk z obwodu donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego oraz zniesienie wszystkich sankcji nałożonych na Moskwę.
Kreml domaga się również odnowienia współpracy gospodarczej, przywrócenia tranzytu gazu czy deklarację o demobilizacji Ukrainy i potwierdzenia jej statusu jako państwa nieposiadającego broni jądrowej.
Rozmowy stambulskie były pierwszym od 2022 roku spotkaniem delegacji obu państw. Tuż po wybuchu wojny jednym z warunków Rosji było zrzeczenie się Ukrainy członkostwa w NATO. W zamian za to Kijów miałby dostać międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa.