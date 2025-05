Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie Waszyngton zmienia podejście do strategii negocjacyjnej Rosjan.

- Najważniejsze jest to, że istnieje wspólne stanowisko Ukrainy i Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone również już koordynują to stanowisko. To znaczy, że nasze trzy strony teraz przemawiamy po jednej stronie, a Rosja po drugiej - podkreślił, cytowany przez Unian.