Putin pręży muskuły. Jasna strategia przed kluczowymi negocjacjami

"Rosyjskie wojsko generuje wystarczające siły, aby zastąpić straty i wzmacnia liczebność rosyjskiej grupy sił w Ukrainie" - pisze w najnowszej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Kreml chce pokazać siłę przed zaplanowanymi na czwartek negocjacjami w Stambule. To ma zmusić stronę przeciwną do wyrażenia zgody na rosyjskie żądania. Co więcej, analitycy sugerują, że celem Putina jest maksymalne przedłużenie negocjacji i uzyskanie dodatkowych ustępstw ze strony USA.