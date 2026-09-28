Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Putin podpisał dekret, bierze się za liczebność armii. Nie pierwszy raz

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Władimir Putin wydał polecenie zwiększenia liczebności rosyjskiej armii. Dekret rosyjskiego przywódcy stanowi, że stan etatowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wynosić ma 2 441 630 osób, w tym 1 550 500 żołnierzy. Po raz ostatni podobny rozkaz Putin wydał pod koniec lipca. Decyzję tę skomentował w sieci prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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Kiriłł Dmitriew szepce do ucha Władimirowi Putinowi
Władimir Putin wydał dekret zwiększający liczbę etatowych żołnierzy do 1 550 500Kremlinmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Władimir Putin zarządził zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej do ponad 2,4 mln osób, w tym 1,55 mln żołnierzy.
  • Rozkaz podwyższa stan rosyjskiej armii o 15 tys. żołnierzy i jest siódmym takim dekretem od lutego 2022 r.
  • Ostatnie polecenie dotyczące zwiększenia etatów wydano pod koniec lipca.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Postanawiam ustalić stan etatowy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w liczbie 2 441 630 jednostek, w tym 1 550 500 żołnierzy" - rozkazał dekretem z 28 września Władimir Putin, otwiera się w nowym oknie.

"Rządowi Federacji Rosyjskiej (postanawiam - red.) przewidzieć przyznanie Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej środków budżetowych z budżetu federalnego, niezbędnych do realizacji" - polecił Putin.

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Rosja. Putin zwiększył liczbę etatów w armii o 15 tys.

Choć wielkości nominalne mogą robić wrażenie, to w praktyce dokument zwiększa liczebność rosyjskiej armii o 15 tys. żołnierzy. Nie jest także ewenementem - Putin regularnie zasila armię niewielkimi partiami, a ostatnie takie polecenie wydał pod koniec lipca bieżącego roku.

Dekretem z 27 lipca, który wszedł w życie 1 sierpnia Putin zwiększył stan etatowy do 1 535 000 żołnierzy i 2 426 130 jednostek w ogóle. Wówczas dodał armii 25 tys. nowych etatów.

Ogółem powiększenie liczebności wojsk ogłoszone w poniedziałek to siódmy taki dekret wydany przez Władimira Putina od pełnoskalowej napaści na Ukrainę, otwiera się w nowym oknie w lutym 2022 r.

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Pilnie strzeżoną tajemnicą państwową pozostaje natomiast wielkość rosyjskiej rezerwy. Według wypowiedzi zdymisjonowanego głównego ukraińskiego dowódcy Ołeksandra Syrskiego ze stycznia, rosyjski potencjał mobilizacyjny wynosi ok. 20 mln osób, z czego 4,5 mln to wyszkolona rezerwa.

W ciągu ostatnich miesięcy strona ukraińska i część ekspertów informowała, że Rosja, otwiera się w nowym oknie czeka do wyborów do Dumy - które zakończyły się 18 września - z kolejną dużą i bardziej zdyscyplinowaną niż w przeszłości akcją mobilizacyjną. Rzecznik Kremla, otwiera się w nowym oknie Dmitrij Pieskow konsekwentnie zaprzeczał tym doniesieniom, po raz ostatni podczas briefingu 18 września.

Mobilizacja w Rosji. Zełenski przestrzega przed różnymi metodami

Kwestię ewentualnej mobilizacji w Rosji poruszył w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Kreml ma możliwości rekrutowania różnymi kanałami.

- W praktyce Rosjanie już rozpoczęli dodatkową mobilizację - zwiększają liczbę osób rekrutowanych różnymi metodami. Istnieją również plany zwiększenia rekrutacji obywateli innych państw. Kluczowe jest, aby rządy krajów, z których Rosja werbuje ludzi do swojej armii, podjęły działania przeciwdziałające temu procederowi. Będziemy informować każdy taki rząd - powiedział Zełenski.

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- Dysponujemy również nowymi danymi na temat przerzutu wojsk północnokoreańskich do Rosji: obecnie na terytorium Rosji przebywa ponad osiem tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Ponadto przygotowywany jest kolejny kontyngent liczący 10 tysięcy żołnierzy. Są oni selekcjonowani do szkolenia i późniejszego wysłania do Rosji - stwierdził prezydent Ukrainy

- W zamian za to wsparcie w Korei Północnej, przy rosyjskim wsparciu technicznym, uruchomiono produkcję uderzeniowych dronów typu "Shahed". To pokazuje, jak rozprzestrzenia się zło i jak zagrożenie dla życia w jednej części świata przenosi się na inne - powiedział na nagraniu Zełenski.

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