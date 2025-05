Putin pod ścianą w kluczowej kwestii. USA mogą "dokręcić śrubę"

Sankcje nałożone na Rosję skutecznie ograniczyły dostawy tantalu niezbędnego Moskwie do produkcji broni. Zapasy się kurczą, a wkrótce odczuje to przemysł zbrojeniowy. Zdaniem zagranicznych analityków to okazja dla USA, by wywrzeć jeszcze większy nacisk na Rosję i zyskać przewagę w negocjacjach pokojowych.