W skrócie Władimir Putin uznał, że niektóre kraje dążą do wojny z Rosją, ale obecnie Rosja nie stanowi zagrożenia dla innych rządów.

Putin ostrzegł, że wkroczenie europejskich wojsk na Ukrainę mogłoby jednak doprowadzić do konfliktu zbrojnego.

Rosyjski przywódca skomentował zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalcie jako przejaw zmęczenia Europejczyków dotychczasową polityką ich rządów.

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Władimir Putin przemawiał w piątek podczas pierwszego dnia szczytu BRICS w Nowym Delhi. Poruszył m.in. tematy napiętych relacji Rosji z krajami Europy, a także wygranych przez niemiecką skrajną prawicę wyborów w Saksonii-Anhalcie.

Wojna Rosji z Ukrainą. Putin ostrzega przeciwników

- Wprowadzenie europejskich wojsk na terytorium Ukrainy oznaczałoby wojnę z Rosją - ostrzegł Putin, cytowany przez rosyjski portal Kommersant. To, jak wynika z jego wypowiedzi, potencjalny punkt zapalny.

Przekonywał, że obecnie Kreml nie widzi żadnych podstaw do konfliktu z Europą, ponieważ wszystko zostało rozstrzygnięte po II wojnie światowej. Jak dodał, dążenie do starcia dostrzega jednak po stronie europejskich rządów, które jego zdaniem popychają ku temu swoich obywateli.

Co więcej, Putin oskarżył Zachód o podsycanie niechęci wobec Moskwy. Jego zdaniem zachodnie państwa w latach 90. i na początku XXI wieku wspierały ruchy separatystyczne na rosyjskich Kaukazie Północnym, co - jak sygnalizował wcześniej - miało być elementem osłabiania Rosji. Według niego podobne działania mają miejsce w kontekście wspierania walczącej z rosyjską agresją Ukrainy.

Putin skomentował zwycięstwo skrajnej prawicy w Saksonii-Anhalcie

W podobnym tonie rosyjski przywódca wypowiedział się o zwycięstwie skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Wydarzenie było opisywane przez media jako przełomowe, choćby dlatego, że ekstremistyczne ugrupowanie pierwszy raz zyskało szansę na stworzenie rządu w kraju związkowym.

"To, co dzieje się obecnie w Europie - tłumaczył Putin - jest wynikiem systemowych błędów zachodnich globalistów w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa i gospodarki" - cytuje Kommersant.

Putin przedstawił wygraną AfD jako dowód na to, że zwykli Europejczycy mają dość dotychczasowego kierunku polityki ich rządów, więc wybierają antysystemowe ugrupowania. Jak zauważyli analitycy dziennika "The Telegraph", Kreml może postrzegać sukces AfD pozytywnie, ponieważ jego członkowie sprzeciwiają się dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Źródła: Kommersant, "The Telegraph"



