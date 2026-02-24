W skrócie Władimir Putin podczas posiedzenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa oskarżył Ukrainę i Zachód o organizowanie indywidualnego i masowego terroru w Rosji.

Putin stwierdził, że zamach w Moskwie to próba sabotowania rozmów pokojowych oraz zagroził reakcją w przypadku prób zdobycia broni jądrowej przez Ukrainę.

Przywódca Rosji ocenił, że przeciwnik nie zdołał pokonać Rosji na polu bitwy i dlatego stosuje działania terrorystyczne oraz akcje sabotażowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według Putina zamach w Moskwie jest przykładem prób sabotowania trójstronnych rozmów pokojowych.

- Nie wiedzą już co robić, żeby zaburzyć proces pokojowy, zawrócić go z prób uregulowania środkami dyplomatycznymi. Robią wszystko, żeby przeprowadzić jakąś prowokację i zniszczyć wszystko, co osiągnięto na ścieżce negocjacji - powiedział Putin.

Rosyjski przywódca poruszył także kwestię arsenału nuklearnego. Stwierdził, że "przeciwnicy rozumieją, czym może się skończyć użycie broni jądrowej", jednak "nie zawahają się użyć żadnych innych środków". Prezydent Rosji zagroził, że próby pozyskania broni jądrowej przez Ukrainę "zmienią stanowisko Rosji".

Wojna w Ukrainie. Putin: Przeciwnik stawia na indywidualny i masowy terror

Podczas kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa Putin wezwał funkcjonariuszy do "maksymalnego skupienia i koncentracji" w związku z trwającą od czterech lat wojną w Ukrainie, którą w kremlowskiej propagandzie określa się specjalną operacją wojskową.

- Dzisiejsza złożona sytuacja międzynarodowa charakteryzuje się gwałtowną eskalacją konfliktów w wielu regionach świata. Przeprowadzenie specjalnej operacji wojskowej wymaga od personelu Federalnej Służby Bezpieczeństwa maksymalnego skupienia i koncentracji - powiedział Putin, wzywając dowódców FSB do "efektywnej neutralizacji zagrożeń".

Wojna w Ukrainie. Putin: Nie udało się pokonać Rosji

- Nie udało się pokonać Rosji na polu bitwy, więc przeciwnik stawia na indywidualny i masowy terror. Mamy tu ostrzał miast, dywersje na infrastrukturze i zamachy na przedstawicieli władz państwowych i wojskowych - wymieniał Putin.

- Nie udaje się zadać Rosji strategicznego ciosu. Nie udaje się. A tak bardzo by się tego chciało! Nie mogą bez tego żyć. Albo uważają, że nie mogą. Koniecznie trzeba zadać Rosji cios - powiedział rosyjski przywódca.

- Sami doprowadzą się do jakiejś skrajnej granicy, a potem będą żałować - skwitował Putin.

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Wcześniej nie pokazywaliśmy tych pomieszczeń". Zełenski odsłonił kulisy Wołodymyr Zełenski/X Polsat News