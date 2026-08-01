Putin okłamywany prosto w oczy? Ujawniają, co robią jego generałowie

W skrócie Według analityków ISW rosyjskie dowództwo podaje władzom na Kremlu nieprawdziwe informacje o postępach armii na froncie w Ukrainie.

Eksperci Instytutu Studiów nad Wojną wskazali, że brak oznak wymaganych przegrupowań i zwiększonej aktywności rosyjskich wojsk potwierdza zastrzeżenia wobec komunikowanych sukcesów.

ISW podaje, że Rosjanie realizują misje infiltracyjne i tworzą materiały wideo, które mają przekonać zachodnie kraje o skuteczności rosyjskich działań na Ukrainie.

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Analitycy amerykańskiego think-tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie przekonują, że władze na Kremlu otrzymują od rosyjskich wojskowych nieprawdziwe informacje na temat sytuacji na froncie wojny w Ukrainie.

Dowództwo wojskowe Rosji przekonuje Władimira Putina i jego otoczenie, że rosyjska armia posuwa się do przodu na całej linii frontu - również na tych odcinkach, które od prawie dwóch lat przebiegają w tym samym miejscu.

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Jak zauważyli eksperci, od niemal dwóch tygodni armia Rosji codziennie ogłasza zdobycie kolejnych miejscowości - tylko w ostatnich dniach Rosjanie pochwalili się wejściem do Nowej Siczy (północ Sum), Małej Słobódki (na północny zachód od Sum), Mohryci (na północny wschód od Sum) oraz Wiriwki (na północny wschód od Charkowa).

"Nie zaobserwowano jednak żadnych oznak, że siły rosyjskie przeprowadziły wymaganą liczbę przegrupowań, skoncentrowały sprzęt lub zintensyfikowały działania ofensywne, adekwatnie do wielkości terytorium, które miały zdobyć" - wskazali analitycy.

Rosyjskich osiągnięć na froncie nie potwierdziła także strona ukraińska - a wręcz przeciwnie, twierdzeniom tym wprost zaprzeczyły ukraińskie siły obronne. Ukraina prowadzi natomiast intensywne działania na terenach, które rzekomo miały zostać już przejęte przez Rosjan.

Ukraińcy w ostatnim czasie wyzwolili Odradne w obwodzie charkowskim, co zostało potwierdzone przez analityków. Ukraińska armia przeprowadziła także kontrofensywę w okolicach Nowej Siczy, Mohryci, Iwołżańskiego i Pisariwki, znacznie spowalniając rosyjskie natarcie w tych rejonach.

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Jednocześnie żołnierze Rosji wciąż prowadzą misje infiltracyjne na północy, podczas których regularnie nagrywają filmy, przerabiane później z wykorzystaniem sztucznej inteligencji tak, aby przedstawiały rosyjskie flagi i sprzęt na rzekomo zajętym terytorium.

W ocenie ekspertów ISW działania te mają na celu przede wszystkim przekonanie Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich mocarstw, że dalsze wspieranie Ukrainy jest bezcelowe wobec skali rosyjskich sukcesów.

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Źródło: Unian, ISW





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