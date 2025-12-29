W skrócie Putin ogłosił sukces rosyjskiej armii, twierdząc, że ukraińskie jednostki wycofują się na całej linii frontu.

Ukraińskie władze, w tym prezydent Zełenski, stanowczo dementują rosyjskie doniesienia i podkreślają konieczność referendum przy ewentualnych ustępstwach terytorialnych.

Zapowiedziano, że gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy będą wsparte przez amerykański Kongres oraz parlamenty europejskie.

Władimir Putin podczas spotkania poświęconego strefie SVO ocenił, że "jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy wycofują się wszędzie, wzdłuż całej linii styczności bojowej". Sukces ogłosił także rosyjski minister obrony narodowej.

Andriej Biełousow wskazał, iż grudzień był najlepszym miesiącem dla żołnierzy Putina. - Wszystko idzie zgodnie z planem. Wyprzedzamy tempo, które pierwotnie planowaliśmy. W grudniu osiągnęliśmy najwyższe tempo w całym kraju - mówił wojskowy.

Podczas spotkania Władimir Putin zwrócił się także do generałów podkreślając, iż w najbliższych dniach kluczowe będzie przejęcie kontroli nad Zaporożem, które leży w południowo-wschodniej Ukrainie.

Walerij Gierasimow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poinformował natomiast, że w 2025 roku rosyjskie wojska zdołały przejąć 6,4 tys. km kw. terytorium Ukrainy, wliczając w to 334 miejscowości.

Putin ogłasza sukces, Zełenski dementuje

Podczas corocznego spotkania rosyjskich władz, wpis w mediach społecznościowych opublikował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy opisał w nim stosunek Rosjan do zaproponowanego referendum.

Plan pokojowy prezydenta USA Donalda Trumpa wymaga, zdaniem Zełenskiego, "bolesnych ustępstw terytorialnych" ze strony Kijowa, więc możliwe będzie zwrócenie się o zgodę do narodu ukraińskiego.

"Stosunek Rosjan do referendum jest negatywny, ponieważ referendum wymaga infrastruktury bezpieczeństwa. Oznacza to konieczność zawieszenia broni" - rozpoczął wpis prezydent Ukrainy.

"Referendum to 60 dni. To trudna sprawa, a Rosja nadal chce na nas naciskać, kontynuując wojnę. Właśnie dlatego o to walczymy. Mieliśmy Memorandum Budapesztańskie jednak nie zadziałało. Porozumienia mińskie doprowadziły do wojny na pełną skalę. Żaden z tych dokumentów nie zadziałał" - kontynuował.

Przyszłość gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy

Zełenski zapowiedział, iż gwarancje bezpieczeństwa ustalone z USA będą wspierane przez ukraiński parlament, ale także przez Kongres USA. "Gwarancje będą głosowane przez obie strony. Nasze dwustronne umowy z Europejczykami zostaną ratyfikowane przez europejskie parlamenty, aby miały moc prawną - dodał.

Prezydent Ukrainy wyraził także przekonanie, iż 20-punktowy plan pokojowy powinien zostać zatwierdzony w referendum. "Nie wszyscy postrzegają ten pomysł pozytywnie, ponieważ prowadzi to do wolnego wyrażania woli - nie jednej osoby, a milionów ludzi".

"Kluczowe jest, aby był to wyraz woli narodu ukraińskiego, aby naród to ukraiński naród zaakceptował ten pokój i poparł ten kraj. Ukraińcy, którzy ucierpieli na tej wojnie bardziej niż ktokolwiek inny powinni cieszyć się z jej zakończenia i z formatu tego porozumienia. Na tym polega sprawiedliwy pokój" - zakończył prezydent Ukrainy.

