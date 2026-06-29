W skrócie Władimir Putin odrzucił propozycję Ukrainy dotyczącą ograniczenia działań wojennych, twierdząc, że daje ona jednostronne korzyści Kijowowi.

Podczas spotkania z ministrami na Kremlu Putin wskazał, że ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną spowodowały niedobory paliwa, lecz według niego władze podjęły działania naprawcze.

Rosyjski przywódca zapowiedział zwiększenie produkcji systemów obrony powietrznej, odnosząc się do ataków dronów z Ukrainy i wyraził gotowość do negocjacji z udziałem Stanów Zjednoczonych i Alaksandra Łukaszenki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Władimir Putin wygłosił w niedzielę oświadczenie podczas spotkania z ministrami na Kremlu. Otwarcie przyznał w nim, że ataki na infrastrukturę energetyczną spowodowały niedobory paliwa. Jak jednak przekonywał, rosyjskie władze zajęły się tym problemem.

Tego samego dnia Putin udzielił wywiadu telewizyjnego. W rozmowie z dziennikarzami wspomniał o propozycji Ukrainy dotyczącej zaprzestania dalekosiężnych uderzeń, co miałoby być krokiem w kierunku pokoju.

Putin przeciwny propozycji Ukrainy. Podał powód

Moskwa postrzega ukraińską propozycję jako sposób Kijowa na odciążenie jego sił zbrojnych. Putin oświadczył, że Rosja nie da się rozproszyć takim postulatom.

- Jasne jest, dlaczego ta propozycja jest składana, ponieważ nasze kontrataki głęboko na terytorium Ukrainy są znacznie silniejsze, mają większy wpływ i, szczerze mówiąc, są bardziej destrukcyjne - stwierdził rosyjski przywódca.

Według Putina Ukraina cierpi na braki kadrowe w wojsku. W charakterystyczny dla siebie sposób cynicznie punktował rząd w Kijowie.

- Biorąc pod uwagę katastrofalny niedobór personelu, Siły Zbrojne Ukrainy najwyraźniej uważają, że to może być ich ratunek. Ale ratowanie ich nie jest częścią naszych planów - powiedział.

Drony z Ukrainy trafiają cele w Rosji. Kreml ma nową strategię

Putin w tym samym wywiadzie mówił także o ukraińskich atakach dronowych na Rosję. Zaznaczył, że priorytetem Moskwy jest "szybkie i znaczące zwiększenie produkcji systemów obrony powietrznej". W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że rosyjskie siły przeniosły takie systemy z mniej zagrożonych obwodów do stolicy.

Według Putina drony z Ukrainy nie zmieniają sytuacji na froncie, choć przeczą temu liczne analizy. Instytut Studiów nad Wojną w swoich raportach wskazywał m.in. na wyrządzane atakami szkody w rosyjskim przemyśle paliwowym, który w znacznej mierze finansuje działania zbrojne Rosji.

Rosyjski przywódca wyraził gotowość na kolejne negocjacje za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, gdy tylko wznowią swoje wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Jednocześnie zasugerował, że białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka mógłby pomóc w tych rozmowach.

Źródło: Reuters





"Prezydenci i premierzy": Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym Polsat News