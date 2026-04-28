W skrócie Władimir Putin stwierdził, że Ukraina nasila ataki na rosyjskie cele cywilne, przywołując wtorkowy atak na terminal morski i rafinerię w Tuapse.

Rosyjska rafineria ropy naftowej w Tuapse była celem ukraińskich dronów, w wyniku czego doszło do pożaru, a na miejscu działało 164 strażaków.

Dowództwo ukraińskich sił specjalnych skomentowało atak na rafinerię w Tuapse jako "hat-trick" od Sił Operacji Specjalnych i innych składowych Wojsk Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władimir Putin, cytowany przez Reutersa oraz prorosyjską agencję TASS, stwierdził we wtorek, iż w jego kraju rośnie zagrożenie terrorystyczne. Rosyjski przywódca uważa, że jest to efekt działania "radykalnych i ekstremistycznych grup, które kontynuują swoją działalność wywrotową".

Dodatkowo Putin stwierdził, iż Ukraina intensyfikuje ataki na cele cywilne na terytorium Rosji. Za jeden z przykładów tego typu agresji polityk wskazał wtorkowy atak na rafinerię ropy naftowej w Tuapse nad Morzem Czarnym.

Rosyjska rafineria pod ostrzałem. Ukraina pisze o "hat-tricku"

Jak informowała wcześniej Kwatera Główna Operacyjna Kraju Krasnodarskiego, rosyjska rafineria stała się celem uderzeń ukraińskich dronów. Na miejscu wybuchł rozległy pożar. Zdaniem gubernatora Kraju Krasnodarskiego Wieniamina Kondratjewa, w szczytowym momencie z ogniem walczyło 164 strażaków.

Mieszkańcy Tuapse relacjonowali, że w mieście słyszalne były eksplozje, natomiast na niebie pojawiła się łuna ognia. Zarządzono akcję ewakuacyjną. "Naszym priorytetem jest życie i zdrowie mieszkańców oraz odwiedzających" - napisał Kondratjew.

Zgodnie z relacją agencji Reutera, Putin nakazał ministrowi ds. sytuacji nadzwyczajnych Aleksandrowi Kurenkowowi udać się do Tuapse, aby nadzorować działania gaśnicze. Agencja przypomniała przy tym, że jest to kolejny w ostatnim czasie tego typu atak na tę rafinerię. Znalazła się ona pod ostrzałem również 20 i 24 kwietnia.

"Hat-trick od Sił Operacji Specjalnych innych składowych Wojsk Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy! Tupase, znowu coś przepuściliście!" - skomentowało wtorkowy atak dowództwo ukraińskich sił specjalnych.

Źródła: Telegram, TASS, Reuters, Ukraińska Prawda

