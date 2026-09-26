W skrócie Prezydent Ukrainy stwierdził, że Rosjanie obecnie nie dążą do zakończenia wojny i szukają dalszych powodów do jej kontynuowania.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kreml planuje przeznaczyć w przyszłym roku 12 miliardów dolarów na produkcję dronów odrzutowych i amunicji krążącej.

Według ukraińskiego eksperta wojskowego rosyjskie działania w najbliższych miesiącach mają skupić się na atakach na infrastrukturę krytyczną, w tym wodociągi, co może prowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wołodymyr Zełenski wygłosił oficjalne orędzie do narodu, w którym odniósł się do trwającej wojny. Prezydent Ukrainy ocenił, że Rosjanie nie zamierzają kończyć konfliktu.

- Oczywiście, Rosjanie nie przygotowują się do zakończenia wojny. Przynajmniej nie teraz. Putin ciągle znajduje wymówki, żeby się nie spotykać, nie organizować spotkań trójstronnych, nie rozmawiać, nie kończyć i nie powstrzymywać tych zabójstw. Robi to samo od lat i wszyscy nasi partnerzy to czują. Szuka pretekstów do wojny. Brzmi to tak samo, a nasze niedawne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki to pokazuje - powiedział.

Zełenski alarmuje w sprawie Rosji. "Planuje wydać 12 miliardów dolarów"

Prezydent Ukrainy wyznał jednocześnie, że "Stany Zjednoczone oceniają sytuację podobnie". - Trzeba sprawić, by w Rosji pojawiła się chęć wydawania pieniędzy nie na śmierć, ale na coś innego. By tam u nich pojawiła się chęć zakończenia tej wojny - wskazał.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział przy tym, że w najbliższych dniach oraz w październiku podjęte zostaną liczne działania dyplomatyczne, mające na celu zmianę sytuacji. Mimo to - w jego ocenie - wszystkie mechanizmy nacisku powinny "działać jeszcze lepiej".

Ukraiński przywódca ujawnił jednocześnie, że kraj Władimira Putina planuje wydać kolejne miliardy dolarów na dozbrojenie.

- W przyszłym roku Rosja planuje wydać 12 miliardów dolarów na produkcję samych dronów odrzutowych i amunicji krążącej. I tylko na tę jedną kategorię broni. Oczywiście, nie dotyczy to tylko Ukrainy - ujawnił.

Wojna w Ukrainie. Rosja planuje ataki na infrastrukturę krytyczną

Dodajmy, że o braku chęci do zakończenia wojny w Ukrainie świadczą też przygotowania Rosji do kolejnych działań. Niedawno informowaliśmy, że według ukraińskiego eksperta wojskowego Olega Żdanowa Kreml ma już gotowy szczegółowy plan ataków, otwiera się w nowym oknie powietrznych na najbliższe miesiące.

Podobnie jak w poprzednich latach głównym celem będą obiekty infrastruktury krytycznej m.in. elektrownie i systemy ciepłownicze. Wysoko na liście priorytetów, zdaniem Żdanowa, znajdą się też wodociągi.

Ukraiński ekspert wojskowy zaznaczył, że głównym zadaniem dla rosyjskiej armii może być próba całkowitego odcięcia cywilów od dostaw wody. Realizacja takiego planu będzie oznaczała poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców miast.

Do tej pory borykali się oni głównie z brakiem energii elektrycznej i ciepła. Paraliż systemów wodociągowych będzie jednak zdecydowanie bardziej dotkliwy i może doprowadzić do poważnego kryzysu humanitarnego.

Źródła: Ukraińska Prawda, TSN