Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że nie omawiał szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył, że Amerykanie mogliby wspierać Europejczyków w tym procesie.

W ubiegłym tygodniu Trump zapewnił, że amerykańskich żołnierzy nie będzie na terytorium Ukrainy, lecz nie wykluczył wsparcia w powietrzu.

Rosja - Ukraina. Trump: Putin z Zełenskim się nie lubią

Prezydent poinformował, że rozmawiał w ostatnich dniach z Władimirem Putinem. Dodał, że rozmowy z nim są dobre, ale potem Putin bombarduje Ukrainę.

Pytany o to, dlaczego Putin nie chce się spotkać z Zełenskim, odparł: Bo go nie lubi. - Putin z Zełenskim nie lubią się - powtórzył.

Ocenił też, że wojna w Ukrainie to "konflikt osobowości".

- Ale zakończymy to - wezwał. Według Trumpa sam przyjazd Putina na Alaskę miał świadczyć o tym, że Kreml chce zakończyć wojnę.

Prezydent USA powiadomił też, że rozmawiał z Putinem o procesie denuklearyzacji. - Rozmawiamy o ograniczeniu broni jądrowej. Zaangażujemy w to Chiny - zapowiedział Trump.

