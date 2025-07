"Spędził ponad dwa lata na terytorium kontrolowanym przez wroga . I nie tylko przeżył, ale i pomagał. Wspierał naszych ludzi, przekazywał ważne informacje naszym służbom specjalnym , ryzykował życie" - czytamy we wpisie Puszylina.

Puszylin wyjawił, że po dwóch latach szpiegowania Ukrainy Martindale został sprowadzony do Rosji w ramach "skomplikowanej operacji ewakuacyjnej" , ponieważ Moskwa zaczęła obawiać się, że "jego życie będzie w niebezpieczeństwie, jeśli pozostanie tam dłużej".

Szpiegował przez dwa lata. Rosja "ewakuowała" go z Ukrainy

W listopadzie 2024 roku rosyjskie media państwowe podawały, że rosyjskie siły bezpieczeństwa przetransportowały Amerykanina do Rosji , a wkrótce potem Martindale złożył wniosek o nadanie mu rosyjskiego obywatelstwa.

W tym samym miesiącu - jak informowała amerykańska stacja CBS News - na Telegramie pojawiło się konto, rzekomo należące do Martindale'a, gdzie w jednym z wpisów można było przeczytać: "Cześć, nazywam się Daniel Martindale, jestem facetem, dla którego rosyjscy żołnierze ryzykowali życie, aby ewakuować z wioski, w której mieszkałem przez dwa lata".

Mniej więcej w tym samym czasie Amerykanin powiedział prorosyjskim blogerom, że przybył do Ukrainy na krótko przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji , mając nadzieję, że dotrze do ukraińskiego przygranicznego obwodu donieckiego.

Wcześniej od 2020 do 2022 roku - jak informowała Telewizja Biełsat - Amerykanin przebywał w Polsce . Już wtedy biegał i publikował trasy swoich treningów w sieci, umożliwiając rosyjskim służbom jego obserwację. Według stacji wykorzystał tę metodę do wskazywania pozycji ukraińskich sił zbrojnych Rosjanom.

Martindale mówił rosyjskim propagandystom, że z własnej inicjatywy skontaktował się z rosyjskimi służbami wywiadowczymi i otrzymał polecenie udania się do miasta Wuhłedar w obwodzie donieckim, gdzie miał oczekiwać na przybycie wojsk rosyjskich. Dodał, że pozostał tam, udając misjonarza, do jesieni 2024 roku, kiedy to wojska rosyjskie zajęły miasto po długiej bitwie.