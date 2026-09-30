W skrócie Były urzędnik NATO John Lowe uważa, że Rosja utrzymuje przewagę w wojnie w Ukrainie, mimo ukraińskich działań w Donbasie i ataków na cele w Rosji.

Ocenia, że sukcesy Ukrainy mogły wywołać na Zachodzie fałszywe wrażenie poprawy sytuacji, ale w rzeczywistości kampania powietrzna Rosji przynosi im przewagę.

Lowe apeluje o większe zaangażowanie Zachodu i Wielkiej Brytanii w presję na Rosję oraz zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje pogorszenia sytuacji Ukrainy dla bezpieczeństwa europejskiego.

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- Prezydent RosjiWładimir Putin może mieć powody, by uważać, że Rosja wygrywa wojnę z Ukrainą - ocenił były urzędnik NATO John Lowe w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Independent". Jego zdaniem Kreml utrzymuje przewagę, a sytuacja Kijowa może się pogorszyć.

Lowe, który wcześniej pracował w Moskwie, a obecnie kieruje działem polityki zagranicznej w Centrum Nowych Strategii Eurazjatyckich (NEST), przyznał, że ukraińskie wojska nadal utrzymują pozycje w Donbasie. Zwrócił też uwagę na przeprowadzone latem przez Ukrainę dalekosiężne ataki na cele znajdujące się na terytorium Rosji.

Mimo tych działań były przedstawiciel NATO uważa, że ogólna równowaga sił pozostaje korzystniejsza dla Rosji. - Putin myśli, że wygrywa, i myślę, że ma rację - powiedział Lowe, cytowany przez "The Independent".

Ekspert: Ukraińskie ataki mogły stworzyć złudne wrażenie

Zdaniem Lowe'a ostatnie sukcesy Ukrainy mogły sprawić, że na Zachodzie pojawiło się przekonanie o zmianie sytuacji na korzyść Kijowa. Wśród czynników, które mogły wpłynąć na taką ocenę, wymienił ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę.

Według byłego urzędnika NATO uderzenia te doprowadziły do poważnych problemów na rosyjskim rynku paliw. Jednocześnie zaznaczył, że nie powinno to przesłaniać szerszej oceny sytuacji militarnej.

Lowe zwrócił uwagę przede wszystkim na rosyjską kampanię powietrzną. - Rosjanie mają przewagę w kampanii powietrznej i każą Ukraińcom słono płacić za to, co zrobili latem - stwierdził.

Były przedstawiciel NATO ocenił przy tym, że Ukraina pozostaje "niezłomna". Jednocześnie ostrzegł, że jej sytuacja może się pogorszyć, a zachodnie rządy mogą nie doceniać tempa, w jakim zmieniać się może sytuacja na froncie.

Wojna w Ukrainie. Były urzędnik NATO apeluje o większą presję na Moskwę

Lowe uważa, że Wielka Brytania powinna nie tylko kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ale również działać bardziej zdecydowanie wobec Rosji. Jego zdaniemLondyn powinien wzmocnić reakcję na rosyjskie działania hybrydowe i jednocześnie zidentyfikować słabe punkty własnego systemu obronnego.

- Musimy zacząć inwestować więcej w obronność, albo przynajmniej zidentyfikować obszary, w których mamy słabe punkty, i zlikwidować te luki - powiedział.

Były urzędnik NATO wezwał również państwa Zachodu do rozważenia sposobów zwiększenia presji na Moskwę. Chodzi - jak wskazał - o pokazanie Rosji, że jej działania nie pozostają bez odpowiedzi.

Lowe skrytykował także podejście zakładające przeczekanie obecnego okresu w amerykańskiej polityce i liczenie na to, że kolejne zmiany w USA automatycznie poprawią sytuację. Jego zdaniem sama taka strategia nie daje gwarancji poprawy.

Jak szybko sytuacja na Ukrainie może się pogorszyć? Były przedstawiciel NATO komentuje

Były przedstawiciel NATO zwrócił uwagę również na konsekwencje ewentualnego pogorszenia sytuacji Ukrainy dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii i pozostałych państw europejskich.

- Nie jestem pewien, czy nasi szanowni przywódcy zrozumieli, co to naprawdę oznacza, jak szybko sytuacja na Ukrainie może się pogorszyć i jakim ciężarem byłoby dla nas utrzymanie Ukrainy w walce - powiedział Lowe.

Jego zdaniem część brytyjskiego rządu prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z natury zagrożeń. Pytanie - jak zaznaczył - dotyczy jednak tego, czy możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy w przypadku porażki Ukrainy zostały w pełni ocenione.

Lowe przyznał, że politycznie trudno mówić o możliwości porażki Ukrainy. Jego zdaniem kluczowe jest jednak to, jakie działania zachodnie mocarstwa podejmują za kulisami, aby wzmocnić pozycję Kijowa.

- Nie sądzę, żebyśmy w tej chwili widzieli na to wiele dowodów. To jest problem i Ukraińcy najwyraźniej to odczuwają - ocenił.

Wypowiedzi Lowe'a pojawiają się w czasie, gdy brytyjskie władze coraz częściej mówią o konieczności wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting ostrzegał niedawno, że Wielka Brytania stoi w obliczu największego od dziesięcioleci ryzyka wojny.



