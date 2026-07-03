W skrócie Według sondażu rosyjskiej pracowni zaufanie Rosjan do Władimira Putina obniżyło się w ciągu tygodnia o 3,4 punktu procentowego, osiągając 73,3 procent.

Jednocześnie prawie 67 procent respondentów pozytywnie ocenia pracę Putina jako prezydenta.

Z ankiety Instytutu Gallupa wynika, że 60 procent Rosjan zauważa pogorszenie sytuacji gospodarczej w swoim mieście lub regionie, co stanowi najwyższy taki wynik od 20 lat.

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Poziom zaufania Rosjan do Władimira Putina spadł w ciągu tygodnia o 3,4 punktu procentowego i wynosi obecnie 73,3 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Rosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) w dniach 22-28 czerwca, na który powołuje się niezależny portal Meduza.

Wskaźnik zaufania do Putina w dół. Rekordowe tempo od początku wojny

Według WCIOM jest to najszybszy spadek zaufania do Putina co najmniej od początku wojny. Dotychczas najszybszym spadkiem w 2026 roku był ten z początku kwietnia, kiedy to wskaźnik zaufania do prezydenta Rosji zmniejszył się w ciągu tygodnia o 1,8 punktu procentowego.

Z sondażu wynika również, że pozytywnie działalność Putina jako głowy państwa odbiera 66,9 proc. respondentów. To o 3,5 punktu procentowego mniej niż tydzień wcześniej - opisuje Meduza. Ostatni raz poziom poparcia dla prezydenta spadł tak gwałtownie w sierpniu 2024 roku.

Jednocześnie - jak czytamy - 21,3 proc. ankietowanych wyraża dezaprobatę dla działań Putina, w porównaniu z 19,7 proc. w poprzednim tygodniu.

Rosjanie a sytuacja gospodarcza. Pierwszy taki wynik od 20 lat

Meduza powołuje się także na najnowsze badanie Fundacji Opinii Publicznej (FOM). Wskazuje ono, iż pozytywnie pracę Putina ocenia 70 proc. respondentów - o 1 punkt procentowy mniej w porównaniu z tygodniem wcześniej. Tymczasem - według tej pracowni - zaufanie do rosyjskiego przywódcy wzrosło w ciągu tygodnia o 2 punkty procentowe - z 69 proc. do 71 proc.

Portal zaznacza, że rosyjskie instytucje, jak FOM i WCIOM, zaczęły odnotowywać spadek poparcia dla Władimira Putina wiosną 2026 roku, co ma związek z kryzysem paliwowym w Rosji.

Tymczasem amerykański Instytut Gallupa w okresie od marca do maja 2026 roku przeprowadził wśród Rosjan ankietę. Wynika z niej, że 60 proc. obywateli uważa, że sytuacja gospodarcza w ich mieście lub regionie pogarsza się. Jest to najwyższy wynik od 20 lat - Instytut przeprowadza tego typu ankiety od 2006 roku.





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