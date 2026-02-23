W skrócie Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Władimir Putin już rozpoczął III wojnę światową.

Zełenski podkreślił, że Ukraina nie może przystać na zawieszenie broni na warunkach przedstawionych przez Moskwę i że powrót do granic z 1991 roku jest celem Ukrainy.

Zaznaczył, że największym wyzwaniem jest brak odpowiedniej obrony powietrznej.

Wołodymyr Zełenski w przeddzień czwartej rocznicy rozpoczęcia przez Federację Rosyjską pełnoskalowej napaści na jego kraj, tłumaczył dlaczego, Kijów nie może przystać na zawieszenie broni na warunkach zaproponowanych przez Moskwę.

Podkreślał, że oddanie Rosjanom dobrze ufortyfikowanych terytoriów na wschodzie kraju w ramach zawieszenia broni nie wschodzi w grę. - Nie patrzę na to po prostu jak na ziemię. Widzę to jako porzucenie - osłabianie naszych pozycji, porzucenie setek tysięcy naszych mieszkańców. Tak to widzę. I jestem pewien, że to "wycofanie" podzieliłoby nasze społeczeństwo - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że celem Ukrainy jest powrót do granic z 1991 roku, ale w tym momencie odbicie wszystkich okupowanych terenów jest niemożliwe ze względu zbyt duże straty, jakimi okupiona byłaby taka operacja. - I nie mamy też wystarczającej ilości broni. To zależy nie tylko od nas, ale także od naszych partnerów - tłumaczył.

Jednocześnie zaznaczył, że odzyskanie ukraińskich terytoriów jest "kwestią czasu".

Ukraina - Rosja. Wołodymyr Zełenski" Władimir Putin się nie zatrzyma

Zełenski przestrzegał Zachód przez działaniami Kremla. W jego ocenie agresją na Ukrainę "Putin rozpoczął III wojnę światową". - Rosja chce narzucić światu inny sposób życia i zmienić życie, które ludzie sami wybrali - stwierdził i podkreślał, że sposobem na poradzenie sobie z tym zagrożeniem jest presja militarna i gospodarcza.

Poza tym prezydent Ukrainy jest przekonany, że przystanie na propozycję Kremla "zadowoliłoby" Putina tylko na pewien czas, bo potrzebuje przerwy, żeby się wzmocnić.

- Uważam, że powstrzymanie Putina dziś i uniemożliwienie mu okupacji Ukrainy to zwycięstwo całego świata. Bo Putin nie zatrzyma się na Ukrainie - ocenił w wywiadzie dla BBC.

"Zamknięcie nieba" i systemy Patriot. Prezydent Ukrainy o potrzebie wzmocnienia oby powietrznej

Ukraiński przywódca wskazał, że dzisiaj największym wyzwaniem w odpieraniu rosyjskich ataków są braki w obronie powietrznej.

- Niestety, partnerzy nie udzielili nam jeszcze licencji, które pozwoliłyby nam samodzielnie produkować np. systemy Patriot, a przynajmniej pociski rakietowe do systemów, które już posiadamy. Jak dotąd nie odnieśliśmy w tym zakresie sukcesu - powiedział. Zełenski podkreślał, że to "zamknięcie nieba" byłoby największym wsparciem dla Ukrainy.

- Jeśli ludność cywilna jest chroniona, nasze tyły są zabezpieczone, ludzie pracują, dzieci chodzą do szkoły, gospodarka funkcjonuje, są pieniądze, są podatki, które idą na front. W ten sposób wzmacniamy armię. Niestety, jeszcze tego nie zrobiliśmy - stwierdził.

Źródło: BBC

