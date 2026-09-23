W skrócie Putin jest otwarty na spotkanie z Trumpem, jednak warunkiem Kremla jest wcześniejsze ukończenie prac na poziomie ekspertów.

Według Pieskowa obecnie nie ma ustaleń dotyczących terminu ewentualnego szczytu i spotkania, ale Moskwa pozostaje otwarta na dalsze rozmowy o wojnie w Ukrainie.

Pieskow stwierdził, że nie widzi przesłanek do rozpoczęcia pokojowych negocjacji z Ukrainą, a także skrytykował wsparcie tego kraju przez zachodnich sojuszników.

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Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował podczas briefingu prasowego w środę w rozmowie z dziennikarzami, że Putin pozostaje gotowy do kolejnego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Rosyjski polityk zaznaczył jednak, że obecnie nie ma żadnych ustaleń dotyczących terminu takiego spotkania.

Pieskow wyjaśnił, że zarówno Putin, jak i Trump podczas wcześniejszych rozmów telefonicznych podkreślali gotowość do zorganizowania kolejnego spotkania, jeśli będzie taka potrzeba. Jednocześnie Moskwa nie przedstawiła dotąd szczegółów dotyczących potencjalnego szczytu.

Kreml: Spotkanie przywódców dopiero po pracach ekspertów

Pieskow jednak zaznaczył, że warunkiem koniecznym do zorganizowania rozmów na najwyższym szczeblu, dotyczących rozwiązania konfliktu w Ukrainie, jest wcześniejsze przygotowanie obu stron na poziomie eksperckim.

- Organizowanie spotkania na szczycie przed zakończeniem prac na szczeblu ekspertów jest niewłaściwe i byłoby stratą czasu - stwierdził rzecznik Kremla, cytowany przez RBC-Ukraina za prorosyjską agencją RIA Nowosti.

Podobne stanowisko rosyjskie władze przedstawiały już wcześniej. RBC-Ukraina wskazuje, że Moskwa chce, aby spotkanie przywódców służyło przede wszystkim finalizacji wcześniej wypracowanych ustaleń.

Pieskow odniósł się również do możliwości spotkania Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazał, stanowisko Kremla w tej sprawie pozostaje bez zmian.

- Jeśli zechce, może (Zełenski - red.) przyjechać do Moskwy - powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta.

Pieskow o rozmowach Rosji z Ukrainą. "Nie ma żadnych przesłanek"

Dmitrij Pieskow stwierdził także, iż obecnie nie ma przesłanek do rozpoczęcia pokojowego procesu negocjacyjnego dotyczącego Ukrainy. Zaznaczył przy tym, że Rosja ma pozostawać otwarta na rozmowy.

Rosyjski rzecznik skrytykował również wsparcie udzielane Ukrainie przez jej zachodnich sojuszników. Po raz kolejny zarzucił im dostarczanie broni ukraińskim siłom zbrojnym oraz pomoc finansową dla Kijowa.

Pieskow mówił również o Wielkiej Brytanii. Zarzucił jej "podsycanie nastrojów rusofobicznych", a następnie stwierdził: - Wspólnie z nim to samo dzieje się w Niemczech, Francji i wielu innych krajach europejskich.

Wypowiedzi Pieskowa padły dzień po tym, jak Donald Trump mówił o możliwości ponownego spotkania z Władimirem Putinem. W ostatnich tygodniach amerykański prezydent uzależniał jednak kolejne rozmowy z rosyjskim przywódcą od postępów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Według RBC-Ukraina Trump deklarował, że byłby gotowy spotkać się z Putinem, jeśli Rosja zgodziłaby się zakończyć wojnę.



