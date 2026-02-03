"Putin czekał na spadek temperatur". Potężne uderzenie na Ukrainę

W skrócie Rosja przeprowadziła nocny zmasowany atak na Ukrainę, używając około 450 dronów i ponad 60 rakiet, uderzając głównie w sektor energetyczny.

W wyniku ataków ucierpiały Kijów, Charków i Dniepr, gdzie doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury, pożarów i konieczności spuszczenia wody z systemów ogrzewania.

Polskie wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Jak jednak podkreślono, przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona podczas ataków.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował we wtorek rano, że Rosja użyła w ciągu nocy około 450 dronów oraz ponad 60 rakiet. W trakcie zmasowanego ataku wojska Kremla uderzyły m.in. w ukraiński sektor energetyczny. Sybiha stwierdził, że było to celowe działanie Moskwy.

"Ani spodziewane wysiłki dyplomatyczne w Abu Zabi w tym tygodniu, ani jego (Władimira Putina - przyp. red.) obietnice złożone Stanom Zjednoczonym nie powstrzymały go przed kontynuowaniem aktów terroru wobec zwykłych ludzi w czasie najsurowszej zimy" - napisał Andrij Sybiha na platformie X.

Jak ocenił, "Putin czekał na spadek temperatur, aby zaatakować sektor energetyczny".

Wojna w Ukrainie. Zmasowany nocny atak Rosji

W trakcie nocnych ataków Rosja uderzyła m.in. w Kijów, Charków i miasto Dniepr. Wszędzie tam słychać było wybuchy.

W stolicy Ukrainy, gdzie alarm powietrzny trwał ponad siedem godzin, ranne zostały trzy osoby. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych powiadomiła o uszkodzeniach bloków mieszkalnych i pożarach, a pociski trafiły m.in. w stację benzynową.

W godzinach nocnych Kijowska Miejska Administracja Wojskowa alarmowała o możliwych uderzeniach rakiet balistycznych. Kanały monitoringowe w komunikatorze Telegram ostrzegały też przed dronami i aktywnością lotnictwa strategicznego Rosji.

Ukraina. Moskwa uderzyła w infrastrukturę energetyczną

W Charkowie, na północnym wschodzie Ukrainy, intensywne ostrzały ciągnęły się przez ponad trzy godziny. O atakach poinformował mer miasta Ihor Terechow. "Cel jest oczywisty: zrujnować jak najwięcej i pozostawić miasto bez ciepła w silne mrozy" - napisał na Telegramie.

Terechow poinformował, że w wyniku ataku w Charkowie trzeba było spuścić wodę z systemów ogrzewania 820 budynków.

"Aby nie dopuścić do zamarznięcia sieci, musimy spuścić wodę z systemu ciepłowniczego 820 budynków, które są zasilane z jednej z największych elektrociepłowni. Rozumiem, jak trudne jest to przy dwudziestostopniowym mrozie. Jednak bezprecedensowy atak na infrastrukturę krytyczną nie pozostawia innego wariantu. Nasi specjaliści nie widzą innego wyjścia" - podkreślił mer Charkowa.

Pod zmasowanym atakiem znalazł się także Dniepr na południowym wschodzie kraju. "Wróg w sposób zmasowany atakował obwód dniepropietrowski, używając do tego dronów i rakiet" - napisał na Telegramie szef władz wojskowych obwodu Ołeksandr Hanża.

"W Dnieprze wybuchł pożar. Są także uszkodzenia na terenie obiektu infrastruktury, zniszczone zostały dwa domy prywatne, dwupiętrowy blok i akademik" - dodał Hanża.

Nocny ostrzał Ukrainy. Polskie wojsko poderwało myśliwce, głos zabrał Radosław Sikorski

Dodajmy, że w związku z trwającymi atakami polskie wojsko podjęło decyzję o prewencyjnym poderwaniu myśliwców. "Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone" - przekazało rano DORSZ.

Wojsko podkreśliło, że w trakcie ataków na Ukrainę nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W trakcie akcji polskim siłom pomocy udzieliły: niemiecka Luftwaffe oraz Holenderskie Siły Zbrojne.

W sprawie ataków głos zabrał m.in. szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, który we wpisie opublikowanym na platformie X stwierdził, iż to "tyle w sprawie obietnicy Putina złożonej Donaldowi Trumpowi".

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił 29 stycznia, że otrzymał od rosyjskiego przywódcy Władimira Putina zapewnienie, że Rosja nie będzie atakować Kijowa i innych ukraińskich miast, nie wskazując precyzyjnie, jak długo miałoby nie dochodzić do ataków. Po czasie Kreml poinformował, że chodzi o okres do 1 lutego.

