Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Putin czeka na telefon. Pieskow wskazał, z kim jest gotów porozmawiać

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Rzecznik Kremla zapewnia, że Władimir Putin jest otwarty na rozmowy z europejskimi przywódcami: Friedrichem Merzem i Emmanuelem Macronem. We wtorek z prezydentem Rosji kontaktowali się liderzy Finlandii i Norwegii. - Putin też odbiera telefony - podkreślił Dmitrij Pieskow.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające Władimira Putina, Friedricha Merza oraz Emmanuela Macrona.
Władimir Putin, Friedrich Merz i Emmanuel Macron (Zdj. ilustracyjne)GAVRIIL GRIGOROV / POOL, LUDOVIC MARINAFP

W skrócie

  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Władimir Putin jest gotowy na dialog z zachodnimi liderami, w tym z Friedrichem Merzem i Emmanuelem Macronem.
  • Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere odbyli we wtorek 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem w sprawie deeskalacji wojny.
  • Premier Danii Mette Frederiksen skrytykowała inicjatywę Finlandii i Norwegii, wskazując, że rozmowy z Putinem nie były konsultowane z państwami Unii Europejskiej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- On też odbiera telefon. Jest otwarty na dialog ze wszystkimi - mówił o Władimirze Putinie, otwiera się w nowym oknie jego rzecznik prasowy, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Pieskow podkreślił, że Putin może porozmawiać np. z kanclerzem Niemiec, otwiera się w nowym oknie Friedrichem Merzem albo prezydentem Francji, otwiera się w nowym oknie Emmanuelem Macronem, jeśli tylko zechcą. Zaznaczył, że dotychczas żaden nie wykonał telefonu.

Dopytywany, czy Putin porozmawia też z Wołodymyrem Zełenskim, Pieskow odparł: - Nikt jeszcze nie dzwonił.

Ukraiński przywódca wielokrotnie proponował spotkanie z Putinem i nie ograniczał się jedynie do "deklaracji gotowości". Oczekiwał jednak, że takie wydarzenie zostanie zorganizowane w państwie trzecim i możliwie neutralnym. Kreml, otwiera się w nowym oknie odmawiał i zapraszał Zełenskiego do Moskwy, otwiera się w nowym oknie.

Zobacz również:

Rosja w ostatnim czasie zintensyfikowała ataki na Ukrainę
Wojna w Ukrainie

Cios USA dla Ukrainy. Rosja z łatwością wykorzystała newralgiczną lukę

Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

Putin rozmawiał z europejskimi przywódcami. Głosy krytyki z UE

We wtorek z Putinem rozmawiali telefonicznie prezydent Finlandii, otwiera się w nowym oknie Alexander Stubb i premier Norwegii, otwiera się w nowym oknie Jonas Gahr Stoere. Podczas 90-minutowej dyskusji miały być omawianie środki służące deeskalacji konfliktu z Ukrainą.

"Alex i Jonas jasno powiedzieli rosyjskiemu przywódcy, że potrzebne są realne kroki deeskalacyjne dotyczące naszej energetyki i infrastruktury. Omówiliśmy przygotowania do trójstronnego spotkania planowanego na listopad na poziomie zespołów ukraińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego" - informował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Szef MSZ Ukrainy potwierdził, że rozmowa europejskich liderów z Putinem odbyła się w porozumieniu z Kijowem. Miała jednak nie być konsultowana z przedstawicielami Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, na co skarżyła się m.in. premier Danii, otwiera się w nowym oknieMette Frederiksen.

- Jestem bardzo sceptyczna wobec tej norweskiej i fińskiej inicjatywy. Nie została skoordynowana z nikim z nas. Szczerze mówiąc, nie wiem, co te dwa kraje myślą, że mogą osiągnąć dzięki temu - mówiła.

Źródła: Interfax Rosja, Ukraińska Prawda, Euronews

Zobacz również:

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow
Wojna w Ukrainie

"To bardzo dziwne". Kreml zaskoczony zmasowanym atakiem na Moskwę

Adam Gaafar
Adam Gaafar


"Polityczny WF": Czy Nawrocki wpuści ludzi Brauna do Pałacu?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze