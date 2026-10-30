W skrócie Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Władimir Putin jest gotowy na dialog z zachodnimi liderami, w tym z Friedrichem Merzem i Emmanuelem Macronem.

Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere odbyli we wtorek 90-minutową rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem w sprawie deeskalacji wojny.

Premier Danii Mette Frederiksen skrytykowała inicjatywę Finlandii i Norwegii, wskazując, że rozmowy z Putinem nie były konsultowane z państwami Unii Europejskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- On też odbiera telefon. Jest otwarty na dialog ze wszystkimi - mówił o Władimirze Putinie, otwiera się w nowym oknie jego rzecznik prasowy, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Pieskow podkreślił, że Putin może porozmawiać np. z kanclerzem Niemiec, otwiera się w nowym oknie Friedrichem Merzem albo prezydentem Francji, otwiera się w nowym oknie Emmanuelem Macronem, jeśli tylko zechcą. Zaznaczył, że dotychczas żaden nie wykonał telefonu.

Dopytywany, czy Putin porozmawia też z Wołodymyrem Zełenskim, Pieskow odparł: - Nikt jeszcze nie dzwonił.

Ukraiński przywódca wielokrotnie proponował spotkanie z Putinem i nie ograniczał się jedynie do "deklaracji gotowości". Oczekiwał jednak, że takie wydarzenie zostanie zorganizowane w państwie trzecim i możliwie neutralnym. Kreml, otwiera się w nowym oknie odmawiał i zapraszał Zełenskiego do Moskwy, otwiera się w nowym oknie.

Putin rozmawiał z europejskimi przywódcami. Głosy krytyki z UE

We wtorek z Putinem rozmawiali telefonicznie prezydent Finlandii, otwiera się w nowym oknie Alexander Stubb i premier Norwegii, otwiera się w nowym oknie Jonas Gahr Stoere. Podczas 90-minutowej dyskusji miały być omawianie środki służące deeskalacji konfliktu z Ukrainą.

"Alex i Jonas jasno powiedzieli rosyjskiemu przywódcy, że potrzebne są realne kroki deeskalacyjne dotyczące naszej energetyki i infrastruktury. Omówiliśmy przygotowania do trójstronnego spotkania planowanego na listopad na poziomie zespołów ukraińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego" - informował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Szef MSZ Ukrainy potwierdził, że rozmowa europejskich liderów z Putinem odbyła się w porozumieniu z Kijowem. Miała jednak nie być konsultowana z przedstawicielami Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, na co skarżyła się m.in. premier Danii, otwiera się w nowym oknieMette Frederiksen.

- Jestem bardzo sceptyczna wobec tej norweskiej i fińskiej inicjatywy. Nie została skoordynowana z nikim z nas. Szczerze mówiąc, nie wiem, co te dwa kraje myślą, że mogą osiągnąć dzięki temu - mówiła.

Źródła: Interfax Rosja, Ukraińska Prawda, Euronews



