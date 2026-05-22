Putin chce zakończyć wojnę do końca roku? Media: Jest warunek

W skrócie Według dziennikarzy Bloomberga, Władimir Putin może być gotów zakończyć wojnę w Ukrainie do końca roku, jeśli możliwe będzie przedstawienie porozumienia jako zwycięstwa dla Rosji.

W rosyjskich elitach oraz wśród wysokich rangą urzędników na Kremlu narasta niezadowolenie związane z impasem na froncie i trudnościami militarnymi Rosji.

Władimir Putin wyraził publicznie gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na neutralnym terenie, o ile rozmowy dotyczyłyby podpisania ostatecznego porozumienia.

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, zaprzeczył niedawno, że Władimir Putin ustalił konkretną datę zakończenia walk w Ukrainie. Zaznajomione ze sprawą źródło Bloomberga twierdzi jednak, że prezydent Rosji chciałby skończyć wojnę do końca roku.

Wojna w Ukrainie. Media: Putin jest gotowy zakończyć walki do końca roku

Taka opcja ma jednak wchodzić w grę tylko w sytuacji, w której udałoby się wypracować rozwiązanie "zwycięskie" dla Moskwy - szczególnie w kontekście zdobycia pełnej kontroli nad okupowanym aktualnie tylko częściowo Donbasem.

Jednym z celów Putina ma być także doprowadzenie do sytuacji, w której Europa zaakceptuje nowy kształt granic rosyjsko-ukraińskich. Zdaniem Bloomberga, rosyjski dyktator dąży także do przyjęcia szerszego porozumienia ws. bezpieczeństwa na kontynencie.

"Rosja ponosi porażki na polu bitwy. Aby utrzymać działania wojenne w Ukrainie, Kreml niemal na pewno będzie musiał ogłosić drugą częściową mobilizację w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - zauważył Nigel Gould-Davies z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie.

Ukraina - Rosja. Wśród rosyjskich elit narasta niezadowolenie?

Sytuacja ta, jak twierdzą źródła agencji Blommberga, ma budzić coraz większy niepokój w szeregach rosyjskiej elity - również wśród wysokich rangą urzędników na Kremlu. Coraz więcej spośród nich ma przyznawać, że wojska Rosji znalazły się w impasie, który trudno będzie przełamać.

Na początku maja Władimir Putin poinformował, że jest gotowy spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na terenie niezaangażowanego w wojnę państwa. Do rozmowy mogłoby dojść jednak tylko, jeżeli jej celem byłoby podpisanie ostatecznego porozumienia.

Rosyjski polityk stwierdził także publicznie, że "ukraiński konflikt zbliża się do końca". Ze strony Kremla nie padła jednak żadna konkretna deklaracja.

Źródła: Ukraińska Prawda, Bloomberg





