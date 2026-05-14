W skrócie Władimir Putin polecił przygotować procedury umożliwiające powrót weteranów wojny w Ukrainie, którzy mają znaleźć zatrudnienie w przemyśle obronnym.

Putin podczas X Kongresu Związku Inżynierów Mechanicznych Rosji wskazał na konieczność rezygnacji z formalnego podziału firm na kompleks wojskowo-przemysłowy i cywilny.

Prezydent Rosji podkreślił, że rosyjska inżyniera mechaniczna rozwinęła się na rynku krajowym i zagranicznym mimo sankcji oraz zmian logistycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Władimir Putin przedstawił swoje zalecenia na X Kongresie Związku Inżynierów Mechanicznych Rosji. Podczas przemówienia przekonywał, że wśród żołnierzy biorących udział w wojnie w Ukrainie jest "wielu utalentowanych ludzi".

Przywódca Rosji wezwał też do odejścia od formalnego podziału firm na kompleks wojskowo-przemysłowy oraz segment cywilny.

- Konieczne jest odejście od formalnego podziału (...), od warunkowych ograniczeń, które uniemożliwiają szybkie opracowanie nowych, skutecznych rozwiązań w produkcji - mówił Putin.

Putin chce ściągać żołnierzy z frontu. Liczy na ich doświadczenie

- Jestem pewien, że nasi ludzie również pomogą wdrożyć te zasady w praktyce, ci żołnierze słusznie są nazywani naszymi bohaterami, którzy przeszli specjalną operację wojskową (tak rosyjska propaganda określa inwazję na Ukrainę - red.) - dodał Władimir Putin.

- To osoby z ogromnym doświadczeniem, które potrafią szybko znaleźć odpowiedzi na zadania, dobrze znają taktykę użycia systemów uzbrojenia na pierwszej linii frontu, wiedzą, czego potrzebują ich towarzysze na linii kontaktu - argumentował.

Rosyjski przywódca ocenił także, że na tle sankcji rosyjska inżyniera mechaniczna zdołała rozwinąć się nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym.

- W wyniku zmian logistyki, wymiany wielu komponentów, opracowania własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych i technologicznych, (nasi inżynierowie - red.) nie tylko utrzymali rytmiczną pracę, ale także w wielu przypadkach objęli nowe stanowiska zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, wdrażali programy rozwojowe, inwestowali w badania i wzmacniali każdy potencjał - powiedział.