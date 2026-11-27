W skrócie Władimir Putin wziął udział w uroczystości podniesienia bandery na podwodnym okręcie atomowym Perm, który ma trafić do rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Okręt Perm jest pierwszą jednostką podwodną wyposażoną w hipersoniczne pociski Cyrkon, używane przez Rosję w atakach na cele na terytorium Ukrainy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że rosyjska nuklearna triada stanowi obecnie niezawodną gwarancję bezpieczeństwa we wrogim otoczeniu.

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Oddanie okrętu Perm do służby odbyło się w stoczni Siewmacz w Siewierodwińsku - podał rosyjski portal Vedomosti. Jednostka formalnie ma trafić do Floty Pacyfiku.

- Pragnę zauważyć, że Rosja jest jednym z nielicznych krajów na świecie zdolnych do budowy tak potężnych okrętów podwodnych z napędem jądrowym, broni o globalnym poziomie i znaczeniu - mówił Władimir Putin.

Putin zapowiedział rozbudowę marynarki wojennej Rosji

Jak informuje agencja Reutera, to pierwszy atomowy okręt podwodny, który w swoim wyposażeniu posiada hipersoniczne pociski Cyrkon. Broni tej Rosja wielokrotnie używała do ataków na Ukrainę. Wprowadzenie do służby kolejnej platformy do ich wystrzeliwania może oznaczać podobne uderzenia w przyszłości.

"W kwietniu 2025 roku przywódca Federacji Rosyjskiej oświadczył, że zasięg rakiety Cyrkon wynosi ponad 1000 km, a jej prędkość dochodzi do 10 machów" - przypomniała rosyjska agencja Interfax przy okazji relacjonowania ceremonii.

Putin oświadczył, że Rosja zamierza kontynuować modernizację swojej marynarki. Według rosyjskiego przywódcy wszystkie plany budowy najbardziej znaczących jednostek sił morskich zostaną wdrożone na czas i w całości.

Wydarzenie z udziałem Putina było istotne dla rosyjskiej narracji o potędze i gotowości do kontynuowania wojny. Odbyło się zaledwie kilka dni po doniesieniach o ukraińskich atakach na rosyjskie jednostki na morzu. Jednym z ciosów, jakie Kijów zadał Moskwie, było uderzenie 22 listopada na korwetę Merkury - powiązaną z transportem ładunków wojskowych.

Pieskow mówił o "nuklearnej triadzie". Nawiązał do wojny z Ukrainą

W uroczystości oddania okrętu uczestniczył też rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rozmawiając z dziennikarzami, przekonywał, że Rosja żyje we "wrogim środowisku", co ma uzasadniać jej inwestycje w sektor zbrojeniowy.

- Znaczenie nuklearnej triady w obecnych warunkach geopolitycznych potwierdza się każdego dnia. Nie da się tego przecenić. Nasz kraj obecnie żyje w bardzo wrogim środowisku, więc ta nuklearna triada jest niezawodną gwarancją naszego bezpieczeństwa - tłumaczył.

Źródła: Reuters, Vedomosti, Interfax-Russia



