W skrócie Putin dąży do wywołania katastrofy humanitarnej na Ukrainie poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną.

Zełenski odbył ważną wizytę w Londynie, spotykając się z brytyjskim premierem.

"Koalicja chętnych" rozważa nowe sankcje oraz wsparcie militarne dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski składa wizytę w Londynie, gdzie w piątek odbyło się spotkanie przywódców tzw. koalicji chętnych. Jego uczestnicy omawiali kwestie nowych sankcji wobec Moskwy i wzmocnienia ukraińskich zdolności obronnych.

Prezydent Ukrainy rano odwiedził Zamek w Windsorze, gdzie przyjął go król Karol III. Później udał się do Londynu na spotkanie w cztery oczy z premierem Keirem Starmerem.

Wołodymyr Zełenski w Londynie. "Putin chce katastrofy w Ukrainie"

Zełenski podczas wizyty przy Downing Street przekazał, że Rosjanie systematycznie atakują obiekty energetyczne, gazowe i wodociągowe. - Putin chce katastrofy humanitarnej na Ukrainie tej zimy. Nie jesteśmy w tej sytuacji sami. Od początku wojny, ale szczególnie teraz - mówił, dziękując Brytyjczykom za wsparcie.

Z kolei Starmer zapewnił, że Londyn zawsze będzie stał po stronie Kijowa "jako jego zwolennik i sojusznik". Obaj przywódcy mieli zgodzić się, że "Putin nie wykazuje chęci powstrzymania wojny".

Prezydent Ukrainy spotkał się również z minister spraw zagranicznych Yvette Cooper.

Wielka Brytania. Spotkanie przywódców tzw. koalicji chętnych

Jak podał gabinet premiera Wielkiej Brytanii w komunikacie prasowym wydanym przed spotkaniem koalicjantów, Starmer zamierza "nakłaniać przywódców do podjęcia działań mających na celu wycofanie rosyjskiej ropy i gazu z globalnego rynku, dokończenie działań w sprawie rosyjskich aktywów państwowych, aby uwolnić miliardy funtów na finansowanie ukraińskiej obrony oraz przyspieszenie przekazywania zdolności dalekiego zasięgu".

Ponadto Starmer już ogłosił przyspieszenie programu produkcji lekkich pocisków wielozadaniowych, by dostarczyć Ukrainie dodatkowe 140 sztuk jeszcze tej zimy.

