W skrócie Po przyjeździe generała Keitha Kellogga do Kijowa ustały intensywne rosyjskie ataki nocne na miasto.

Prezydent Zełenski uznał to za dowód, że Władimir Putin obawia się Stanów Zjednoczonych i podkreślił wagę amerykańskiego wsparcia.

Wcześniej Donald Trump zapowiedział zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz groźbę surowych ceł dla Rosji, jeśli nie dojdzie do porozumienia.

- Generał Kellogg przybył do Kijowa i przez dwie noce z rzędu nie było tu masowych bombardowań. To bardzo ciekawy przykład. Nawet ludzie zaczęli żartować, że powinniśmy dać Kelloggowi ukraiński paszport i zostawić go tutaj. I dać Amerykanom możliwość częstszego przyjeżdżania do nas - mówił w wywiadzie dla Newsmax Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy dodał, że to dowód na to, iż "Władimir Putin boi się Amerykanów".

O przyjeździe Kellogga do Kijowa poinformowano w poniedziałek rano. Krótko po zakończeniu spotkania w stolicy Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Wcześniej wielokrotnie strona rosyjska przeprowadzała nocne ataki na stolicę Ukrainy. W ubiegłym tygodniu zaatakowali Kijów przy użyciu bezzałogowców. Jak podawały wówczas lokalne media dwie osoby zginęły, a 13 zostało rannych.

Rosyjska armia miała obrać za cel sześć dzielnic ukraińskiej stolicy. W ogniu stanęły m.in. budynki mieszkalne, samochody, magazyny i biura. Moskwa zaatakował m.in. 400 dronami.

Spotkanie Zełenski-Kellogg. "Owocne rozmowy"

Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski spotkał się w poniedziałek w Kijowie z wysłannikiem prezydenta USA, Keithem Kelloggiem, rozmawiając o sankcjach dla Rosji i wsparciu wojskowym.

"Mówiliśmy o drodze do pokoju i o tym, co możemy zrobić razem, by go przybliżyć" - napisał prezydent Ukrainy. Polityk wymienił działania takie jak "wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy, wspólna produkcja uzbrojenia oraz zakupy sprzętu obronnego razem z Europą".

Ukraiński prezydent wskazał, że chodziłoby również o "sankcje przeciwko Rosji i tym, którzy jej pomagają". Zaznaczył, że Ukraina liczy na "przywództwo Stanów Zjednoczonych" w tej kwestii.

W komentarzu w serwisie Telegram Wołodymyr Zełenski ocenił spotkanie jako "owocne".

Wojna w Ukrainie. Donald Trump zapowiedział wsparcie

Natomiast prezydent USA Donald Trump spotkał się w poniedziałek z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Waszyngtonie. W Gabinecie Owalnym Trump wyraził swoje rozczarowanie postawą rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i zagroził Rosji sankcjami.

- Zawarłem dziś umowę dotyczącą wysłania broni do Ukrainy - przekazał polityk.

Podczas spotkania z Rutte prezydent USA postawił warunek w sprawie wojny w Ukrainie. - Jeśli w ciągu 50 dni nie dojdziemy do porozumienia z Rosją, nałożymy na nią surowe cła - zapowiedział, podkreślając, że Waszyngton jest "bardzo niezadowolony" z dotychczasowej postawy Kremla.

Jak stwierdził, rosyjski przywódca "oszukał wielu ludzi, ale nie mnie". - On wie, jaki jest uczciwy układ - nie ma tu zwycięzcy - dodał, nawiązując do porozumienia w sprawie wojny w Ukrainie, która to "była jego oczkiem w głowie".

