Informacje o instalacji systemów opublikowali dziennikarze Radia Swoboda, którzy przeanalizowali zdjęcia satelitarne i inne otwarte źródła. Wynika z nich, że w okolicach prezydenckiej rezydencji znajduje się obecnie co najmniej 12 systemów obrony powietrznej.

Większość z nich to przeciwlotnicze kompleksy rakietowo-armatnie Pancyr-S1. Celem sprzętu jest eliminacja zagrożenia spowodowanego przez samoloty, śmigłowe, drony i pociski manewrujące.

Dla porównania w ubiegłym roku, w tym samym miejscu, zlokalizowane były zaledwie dwa takie systemy.

Zdaniem dziennikarza Marka Krutowa szczególnie ciekawe jest porównanie obrony Wałdaju z innymi regionami Federacji Rosyjskiej. W pobliżu rezydencji Putina jest obecnie zaledwie pięciokrotnie mniej systemów niż w Moskwie i całym obwodzie moskiewskim.

Rosja. Wałdaj - ulubiona posiadłość Putina

Informacja o rezydencji niedaleko miasta Wałdaj, w połowie drogi między Moskwą a Petersburgiem, nie jest objęta tajemnicą państwową, ale poza jej istnieniem Kreml niemal nie informuje o szczegółach.

Fundacja Aleksieja Nawalnego dotarła do dokumentacji posiadłości, a także sfilmowała z lotu ptaka jej wygląd. Okazało się, że określenia stosowane m.in. przez Dmitrija Pieskowa mówiące o "pustelni Putina", nijak mają się do rzeczywistości.

To superluksusowe centrum rozrywki i wypoczynku, które składa się z ponad 80 zabudowań. Oficjalnie 150 hektarów należy do Federalnej Służby Bezpieczeństwa, gdzie znajdują się obiekty gospodarcze, obiekty ochrony, porty na jeziorze, a także lądowisko dla helikopterów. Pozostałe 100 hektarów należy formalnie do przyjaciela prezydenta Rosji, Jurija Kowalczuka. Na tym terenie zlokalizowano obiekty rekreacyjne, m.in. restauracja z kinem, stajnia, pole golfowe, kręgielnia, sala bilardowa, sauny, łaźnie i centrum SPA.

