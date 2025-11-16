"Putin będzie musiał zakończyć tę wojnę". Ukraiński polityk podał warunki
Andrij Sybiha wymienił dwa warunki, które zmuszą Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Wskazał m.in. na koszty prowadzenia pełnoskalowej inwazji. Szef MSZ Ukrainy podkreślił ponadto, że Kijów "ściga się z czasem", a sojusznicy muszą zmienić podejście do konfliktu.
W skrócie
- Andrij Sybiha wskazał dwa kluczowe warunki, które zmuszą Putina do zakończenia wojny w Ukrainie.
- Pierwszym jest pozbawienie Putina złudzeń o zwycięstwie, drugim podniesienie kosztów kontynuowania wojny ponad koszty jej zakończenia.
- Sybiha podkreślił konieczność szybkiego i adekwatnego wsparcia finansowego oraz zwiększenia produkcji dronów przez Ukrainę, aby uzyskać przewagę technologiczną.
Andrij Sybiha w poście opublikowanym na platformie X podkreślił, że na tym etapie wojny kluczowe są dwa cele: "Po pierwsze, porzucić własne złudzenia. Po drugie, pozbawić wroga złudzeń".
Szef MSZ Ukrainy dodał, że istnieją dwa warunki, które, kiedy zaistnieją łącznie, będą w stanie skłonić Władimira Putina do zakończenia wojny.
"Putin będzie musiał zakończyć tę wojnę, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze nie może mieć złudzeń, że w końcu wygra na polu bitwy. Po drugie cena kontynuowania wojny dla niego i jego reżimu musi przewyższać cenę jej zakończenia" - wyjaśnił polityk.
Wojna w Ukrainie. Sybiha wskazał, co skłoni Władimira Putina do zakończenia wojny
Ukraiński minister podkreślił, że społeczność międzynarodowa dysponuje środkami, które pozwoliłyby na zmuszenie Rosji do zakończenia wojny. "Potrzebujemy tylko zmiany z podejścia 'tak długo, jak to konieczne' na 'tak mocno, jak to możliwe'" - argumentował.
Sybiha odniósł się także do kwestii zbrojeń i finansowania ukraińskiej armii. "We współczesnym wyścigu zbrojeń nie chodzi o broń jądrową, lecz o miliony tanich dronów. Ci, którzy szybciej zwiększą produkcję, zabezpieczą pokój" - podkreślił.
Polityk stwierdził, że aby to osiągnąć, konieczne jest szybkie i adekwatne finansowanie ukraińskiego przemysłu obronnego.
"To obecnie największe źródło innowacji w dziedzinie obronności na świecie. Możemy wyprodukować do 20 milionów dronów w przyszłym roku, jeśli tylko zdobędziemy wystarczające środki" - zapewnił Sybiha.
Minister stwierdził, że aby skłonić Putina do zakończenia wojny, Ukraina musi zdobyć przewagę nad rosyjskimi wojskami.
"Ścigamy się z czasem. Zarówno pod względem zasobów, jak i technologii" - dodał na koniec.