W skrócie Mieszkańcy Kijowa mają trudności z zakupem podstawowych produktów spożywczych.

Rosyjskie ataki niszczą magazyny i centra dystrybucyjne, a sieci handlowe informują o problemach z zaopatrzeniem.

Niektóre ukraińskie przedsiębiorstwa znalazły się w krytycznej sytuacji, są na skraju wstrzymania działalności.

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Świeżych warzyw i owoców, kasz, ryżu, produktów mlecznych czy mięsa brakuje w sklepach w Kijowie - alarmuje dziennik "New York Times". Według autorów publikacji nie da się nie zauważyć pustych półek w jednym z popularnych supermarketów w stolicy Ukrainy.

Powodem są ostatnie zmasowane ataki Rosji na kluczowe centra dystrybucyjne.

- Chciałam kupić cukier, ale spojrzałam - nie ma. Cały regał jest całkowicie pusty. Nie chcę na to patrzeć i się denerwować - mówi amerykańskiej gazecie 67-letnia mieszkanka Kijowa.

Rosja atakuje magazyny. W Ukrainie brakuje podstawowych towarów

Na początku sierpnia rosyjskie rakiety trafiły w co najmniej cztery magazyny jednej z firm dostarczających towary do supermarketów. W wyniku ataku poważnie zakłócono dostawy produktów do kilku sieci handlowych. Skutki ataku najbardziej odczuwalne były w stolicy, jednak dotknęły one również inne regiony, w szczególności obwód zaporoski.

Z kolei w czwartek Rosja przeprowadziła atak na magazyny żywności w pobliżu Kijowa.

"New York Times" zauważa, że sytuacja w powietrzu cały czas się zaostrza - Ukraina nasila swoje ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Moskwa wykorzystuje fakt, iż ukraińska obrona przeciwlotnicza słabnie.

Ekspert: Sytuacja przypomina warunki po wybuchu wojny

Po rosyjskim ataku z początku sierpnia agencja Unian rozmawiała ekspertem Narodowego Instytutu Badań Strategicznych Iwanem Usem. Przypominał on wówczas, że podobne warunki były w Kijowie pod koniec lutego 2022 roku.

- Przez około dwa tygodnie panowała sytuacja, w której półki w sklepach były puste, dało się odczuć pewną panikę. W trzecim tygodniu sytuacja się już unormowała. Stało się tak pomimo faktu, że Rosjanie byli wtedy pod Kijowem. Wtedy również straciliśmy niektóre magazyny, a szlaki zaopatrzeniowe były zablokowane. Teraz sytuacja jest inna - tłumaczył Us.

"Czy tylko ja zaczynam panikować". Ukraińcy o brakach w sklepach

Jak podaje "New York Times", mimo wojny ukraińskie supermarkety długo były symbolem tego, jak kraj stara się zachować pozory normalnego życia. W ostatnim czasie sieci spożywcze wprost przyznały, że borykają się z niedoborami.

Według danych gazety w jednym z niewielkich sklepów w Kijowie z produktów spożywczych pozostało jedynie sześć miękkich awokado, a także resztki cebuli i czosnku.

"Czy tylko ja zaczynam panikować z powodu tych pustych półek?" - napisała w mediach społecznościowych jedna z ukraińskich influencerek dodając, że w jednym sklepie kupiła ostatnie cztery opakowania żywności dla niemowląt po tym, jak w poprzednich nic nie znalazła.

Ukraińskie przedsiębiorstwa na krawędzi. "Sytuacja jest trudna"

Sieci sklepów spożywczych twierdzą, że uda im się w uzupełnić zapasy do 24 sierpnia, czyli obchodzonego wówczas w Ukrainie Dnia Niepodległości.

Tymczasem Ukraińcy żartują w sieci o powrocie ZSRR. Niektórzy starsi klienci pamiętają bowiem głód, jaki dotknął Ukrainę w przeszłości, i zaopatrują się w konserwy oraz podstawowe produkty, takie jak cukier, makaron i mąka.

Ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki mówił, że sytuacja jest "trudna". Jednocześnie twierdził, że nie obserwuje niedoboru towarów. Jego zdaniem w sklepach mogą występować jedynie "tymczasowe zakłócenia w dostawach".

W środę przewodniczący komisji finansowej Rady Najwyższej Ukrainy Danyło Hetmancew oświadczył jednak, że w wyniku rosyjskich ataków w krytycznej sytuacji znalazło się wiele dużych ukraińskich przedsiębiorstw. Informował, że niektóre znajdują się na skraju wstrzymania działalności.

Źródło: "The New York Times", UNIAN



