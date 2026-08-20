Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Puste półki w kijowskich sklepach. "Czy tylko ja zaczynam panikować?"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Po rosyjskich atakach na centra dystrybucyjne mieszkańcy Kijowa borykają się z brakami podstawowych produktów spożywczych - informuje "The New York Times". W jednym z popularnych supermarketów w stolicy Ukrainy półki świecą pustkami. Niektórzy żartują o powrocie ZSRR i wszechobecnych wówczas niedoborach, inni są zaniepokojeni. - Nie chcę na to patrzeć - mówiła mieszkanka Kijowa.

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Atak Rosji na magazyn w okolicy Kijowa, w kółku: puste półki w jednym ze sklepów
Puste półki w sklepach w Kijowie po kolejnym ataku na jeden z magazynówUkrReview/X/HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICEAFP

W skrócie

  • Mieszkańcy Kijowa mają trudności z zakupem podstawowych produktów spożywczych.
  • Rosyjskie ataki niszczą magazyny i centra dystrybucyjne, a sieci handlowe informują o problemach z zaopatrzeniem.
  • Niektóre ukraińskie przedsiębiorstwa znalazły się w krytycznej sytuacji, są na skraju wstrzymania działalności.
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Świeżych warzyw i owoców, kasz, ryżu, produktów mlecznych czy mięsa brakuje w sklepach w Kijowie - alarmuje dziennik "New York Times". Według autorów publikacji nie da się nie zauważyć pustych półek w jednym z popularnych supermarketów w stolicy Ukrainy.

Powodem są ostatnie zmasowane ataki Rosji na kluczowe centra dystrybucyjne.

- Chciałam kupić cukier, ale spojrzałam - nie ma. Cały regał jest całkowicie pusty. Nie chcę na to patrzeć i się denerwować - mówi amerykańskiej gazecie 67-letnia mieszkanka Kijowa.

Rosja atakuje magazyny. W Ukrainie brakuje podstawowych towarów

Na początku sierpnia rosyjskie rakiety trafiły w co najmniej cztery magazyny jednej z firm dostarczających towary do supermarketów. W wyniku ataku poważnie zakłócono dostawy produktów do kilku sieci handlowych. Skutki ataku najbardziej odczuwalne były w stolicy, jednak dotknęły one również inne regiony, w szczególności obwód zaporoski.

Z kolei w czwartek Rosja przeprowadziła atak na magazyny żywności w pobliżu Kijowa.

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"New York Times" zauważa, że sytuacja w powietrzu cały czas się zaostrza - Ukraina nasila swoje ataki na terytorium Federacji Rosyjskiej, a Moskwa wykorzystuje fakt, iż ukraińska obrona przeciwlotnicza słabnie.

Ekspert: Sytuacja przypomina warunki po wybuchu wojny

Po rosyjskim ataku z początku sierpnia agencja Unian rozmawiała ekspertem Narodowego Instytutu Badań Strategicznych Iwanem Usem. Przypominał on wówczas, że podobne warunki były w Kijowie pod koniec lutego 2022 roku.

- Przez około dwa tygodnie panowała sytuacja, w której półki w sklepach były puste, dało się odczuć pewną panikę. W trzecim tygodniu sytuacja się już unormowała. Stało się tak pomimo faktu, że Rosjanie byli wtedy pod Kijowem. Wtedy również straciliśmy niektóre magazyny, a szlaki zaopatrzeniowe były zablokowane. Teraz sytuacja jest inna - tłumaczył Us.

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"Czy tylko ja zaczynam panikować". Ukraińcy o brakach w sklepach

Jak podaje "New York Times", mimo wojny ukraińskie supermarkety długo były symbolem tego, jak kraj stara się zachować pozory normalnego życia. W ostatnim czasie sieci spożywcze wprost przyznały, że borykają się z niedoborami.

Według danych gazety w jednym z niewielkich sklepów w Kijowie z produktów spożywczych pozostało jedynie sześć miękkich awokado, a także resztki cebuli i czosnku.

"Czy tylko ja zaczynam panikować z powodu tych pustych półek?" - napisała w mediach społecznościowych jedna z ukraińskich influencerek dodając, że w jednym sklepie kupiła ostatnie cztery opakowania żywności dla niemowląt po tym, jak w poprzednich nic nie znalazła.

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Sieci sklepów spożywczych twierdzą, że uda im się w uzupełnić zapasy do 24 sierpnia, czyli obchodzonego wówczas w Ukrainie Dnia Niepodległości.

Tymczasem Ukraińcy żartują w sieci o powrocie ZSRR. Niektórzy starsi klienci pamiętają bowiem głód, jaki dotknął Ukrainę w przeszłości, i zaopatrują się w konserwy oraz podstawowe produkty, takie jak cukier, makaron i mąka.

Ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki mówił, że sytuacja jest "trudna". Jednocześnie twierdził, że nie obserwuje niedoboru towarów. Jego zdaniem w sklepach mogą występować jedynie "tymczasowe zakłócenia w dostawach".

W środę przewodniczący komisji finansowej Rady Najwyższej Ukrainy Danyło Hetmancew oświadczył jednak, że w wyniku rosyjskich ataków w krytycznej sytuacji znalazło się wiele dużych ukraińskich przedsiębiorstw. Informował, że niektóre znajdują się na skraju wstrzymania działalności.

Źródło: "The New York Times", UNIAN

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