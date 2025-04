Ukraińscy wojskowi będą mogli wymienić punkty na m.in. drona Wampir, kosztującego 43 punkty. Fedorow przywołał przykład formacji, która zebrała dotąd ponad 16 tys. punktów , co wystarczyło na zakup 500 dronów FPV, 500 bezzałogowców do operacji nocnych, 100 dronów Wampir i 40 dronów rozpoznawczych.

Rząd Ukrainy nieustannie udoskonala system, aby uczynić go bardziej skutecznym i niebezpiecznym dla Rosjan - podkreśla Politico. - Na przykład zwiększyliśmy liczbę punktów za eliminację (żołnierzy - red.) piechoty z dwóch do sześciu, co podwoiło liczbę zabitych wrogów w ciągu jednego miesiąca - wskazuje Fedorow. - To nie jest tylko system motywacyjny, to mechanizm, który zmienia zasady wojny - dodał.