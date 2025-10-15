Wojna w Ukrainie
"Punkt zwrotny" na froncie. Nocny atak zakończony sukcesem Rosji

Dawid Szczyrbowski

Trzy miejscowości w obwodzie donieckim padły w nocy łupem Rosjan - informuje projekt Deep State. Przejęcie całkowitej kontroli nad Donbasem jest jednym z celów Władimira Putina. Tymczasem analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną zwracają uwagę na ostatnie ataki Rosji w tym regionie, pisząc o "punkcie zwrotnym".

Rosja zajęła trzy kolejne miejscowości w obwodzie donieckim. Zdj. ilustracyjne
Rosja zajęła trzy kolejne miejscowości w obwodzie donieckim. Zdj. ilustracyjneAFP/JOSE COLON/ISWmateriał zewnętrzny

Projekt Deep State poinformował w środę nad ranem, że Rosja przejęła kontrolę nad trzema miejscowościami w obwodzie donieckim.

Jeszcze we wtorek wieczorem podawano, że "wróg zajął pozycje w rejonie Myrnego, Pierestrojki i Komara". Po kilku godzinach walk tereny te przeszły w ręce Rosjan.

Donbas. Rosja zajęła kilka miejscowości. "Front został utracony"

"Front Komar został utracony. Logistyka i utrzymanie pozycji były niezwykle skomplikowane" - przekazał w nocy projekt Deep State.

Portal Ukrainska Prawda przypomina, że Rosja aktywnie działa również w innych przygranicznych regionach.

W poniedziałek najeźdźcy zajęli wieś Ternowe w obwodzie dniepropietrowskim. Okupowana miejscowość graniczy z Donbasem.

    Faktycznie wojna w obwodzie donieckim zaczęła się w 2014 roku. Rosja zajęła już większość tego bogatego w surowce mineralne obszaru.

    Pełna kontrola nad Donbasem to zdaniem politologa Wadima Denisenki jeden z minimalnych celów, jakie stawia sobie Władimir Putin.

    Rosja chce zająć obwód doniecki. ISW: Przeprowadzili trzy zmechanizowane ataki

    We wtorkowej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwrócił uwagę na działania najeźdźców w Donbasie.

    "W ciągu ostatnich dwóch tygodni siły rosyjskie przeprowadziły trzy zmechanizowane ataki wielkości kompanii i batalionu w priorytetowych rejonach obwodu donieckiego" - czytamy.

    Analitycy ocenili ten ruch jako "punkt zwrotny" w dotychczasowym wykorzystaniu rosyjskiego sprzętu pancernego przeciwko Ukrainie.

    Źródło: Ukrainska Prawda, ISW

