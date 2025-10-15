W skrócie Rosja przejęła kontrolę nad trzema miejscowościami w obwodzie donieckim, według raportu projektu Deep State.

Rosyjskie działania ofensywne objęły także region Ternowe w obwodzie dniepropietrowskim.

Analitycy ISW wskazują, że trzy mechanizowane ataki Rosjan w Donbasie mogą być punktem zwrotnym w wykorzystaniu sprzętu pancernego.

Projekt Deep State poinformował w środę nad ranem, że Rosja przejęła kontrolę nad trzema miejscowościami w obwodzie donieckim.

Jeszcze we wtorek wieczorem podawano, że "wróg zajął pozycje w rejonie Myrnego, Pierestrojki i Komara". Po kilku godzinach walk tereny te przeszły w ręce Rosjan.

Donbas. Rosja zajęła kilka miejscowości. "Front został utracony"

"Front Komar został utracony. Logistyka i utrzymanie pozycji były niezwykle skomplikowane" - przekazał w nocy projekt Deep State.

Portal Ukrainska Prawda przypomina, że Rosja aktywnie działa również w innych przygranicznych regionach.

W poniedziałek najeźdźcy zajęli wieś Ternowe w obwodzie dniepropietrowskim. Okupowana miejscowość graniczy z Donbasem.

Faktycznie wojna w obwodzie donieckim zaczęła się w 2014 roku. Rosja zajęła już większość tego bogatego w surowce mineralne obszaru.

Pełna kontrola nad Donbasem to zdaniem politologa Wadima Denisenki jeden z minimalnych celów, jakie stawia sobie Władimir Putin.

Rosja chce zająć obwód doniecki. ISW: Przeprowadzili trzy zmechanizowane ataki

We wtorkowej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwrócił uwagę na działania najeźdźców w Donbasie.

"W ciągu ostatnich dwóch tygodni siły rosyjskie przeprowadziły trzy zmechanizowane ataki wielkości kompanii i batalionu w priorytetowych rejonach obwodu donieckiego" - czytamy.

Analitycy ocenili ten ruch jako "punkt zwrotny" w dotychczasowym wykorzystaniu rosyjskiego sprzętu pancernego przeciwko Ukrainie.

Źródło: Ukrainska Prawda, ISW

