"Punkt zwrotny" na froncie. Nocny atak zakończony sukcesem Rosji
Trzy miejscowości w obwodzie donieckim padły w nocy łupem Rosjan - informuje projekt Deep State. Przejęcie całkowitej kontroli nad Donbasem jest jednym z celów Władimira Putina. Tymczasem analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną zwracają uwagę na ostatnie ataki Rosji w tym regionie, pisząc o "punkcie zwrotnym".
W skrócie
- Rosja przejęła kontrolę nad trzema miejscowościami w obwodzie donieckim, według raportu projektu Deep State.
- Rosyjskie działania ofensywne objęły także region Ternowe w obwodzie dniepropietrowskim.
- Analitycy ISW wskazują, że trzy mechanizowane ataki Rosjan w Donbasie mogą być punktem zwrotnym w wykorzystaniu sprzętu pancernego.
Projekt Deep State poinformował w środę nad ranem, że Rosja przejęła kontrolę nad trzema miejscowościami w obwodzie donieckim.
Jeszcze we wtorek wieczorem podawano, że "wróg zajął pozycje w rejonie Myrnego, Pierestrojki i Komara". Po kilku godzinach walk tereny te przeszły w ręce Rosjan.
Donbas. Rosja zajęła kilka miejscowości. "Front został utracony"
"Front Komar został utracony. Logistyka i utrzymanie pozycji były niezwykle skomplikowane" - przekazał w nocy projekt Deep State.
Portal Ukrainska Prawda przypomina, że Rosja aktywnie działa również w innych przygranicznych regionach.
W poniedziałek najeźdźcy zajęli wieś Ternowe w obwodzie dniepropietrowskim. Okupowana miejscowość graniczy z Donbasem.
Faktycznie wojna w obwodzie donieckim zaczęła się w 2014 roku. Rosja zajęła już większość tego bogatego w surowce mineralne obszaru.
Pełna kontrola nad Donbasem to zdaniem politologa Wadima Denisenki jeden z minimalnych celów, jakie stawia sobie Władimir Putin.
Rosja chce zająć obwód doniecki. ISW: Przeprowadzili trzy zmechanizowane ataki
We wtorkowej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwrócił uwagę na działania najeźdźców w Donbasie.
"W ciągu ostatnich dwóch tygodni siły rosyjskie przeprowadziły trzy zmechanizowane ataki wielkości kompanii i batalionu w priorytetowych rejonach obwodu donieckiego" - czytamy.
Analitycy ocenili ten ruch jako "punkt zwrotny" w dotychczasowym wykorzystaniu rosyjskiego sprzętu pancernego przeciwko Ukrainie.
Źródło: Ukrainska Prawda, ISW