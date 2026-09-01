W skrócie Ukraina dokonała ataków na obiekty położone głęboko w Rosji, w tym port w Ust-Łudze.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że nad 18 regionami zestrzelono 516 ukraińskich dronów, a w Ust-Łudze uszkodzona została infrastruktura portowa.

Według doniesień obiekty zostały także zaatakowane w obwodzie leningradzkim i samarskim, gdzie doszło do pożarów i uszkodzeń infrastruktury.

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Do serii potężnych ukraińskich ataków doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że systemy obrony lotniczej rosyjskiej armii przechwyciły łącznie 516 ukraińskich dronów nad 18 regionami, w tym obwodem moskiewskim, okupowanym Krymem i Morzem Czarnym.

Kreml nie informuje o liczbie bezzałogowców, które trafiły w cel. Władze Ukrainy nie odniosły się jeszcze do doniesień o atakach, ukraińskie i rosyjskie kanały monitoringu zebrały już jednak komunikaty i nagrania z nimi związane.

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Wśród celów zaatakowanych przez Ukrainę znalazł się port w Ust-Łudze, największy rosyjski obiekt tego typu nad Bałtykiem i drugi największy w całej Rosji. Aleksander Drozdenka, gubernator obwodu leningradzkiego, poinformował, że w ciągu czterech godzin nad regionem zestrzelono 52 drony.

Jak przekazał, w wyniku ataku doszło do pożaru i uszkodzenia infrastruktury portowej, nie podał jednak dokładnych informacji o szkodach. Wiadomo, że na skutek uderzenia nikt nie zginął.

To kolejny atak sił Ukrainy skierowany przeciwko Ust-Łudze. Port jest ważnym węzłem eksportowym dla ropy naftowej, nafty, oleju opałowego, paliwa lotniczego i oleju gazowego. Według agencji Reuters, w 2025 r. przez obiekt średnio dziennie przechodziło około 700 tys. baryłek ropy, a w ciągu roku port obsłużył łącznie eksport 36 mln ton produktów naftowych.

Margus Tsahkna, minister spraw zagranicznych Estonii, poinformował we wtorek rano o uruchomieniu alarmów po naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane drony. W związku z incydentem poderwano myśliwce z bazy lotniczej Ämari.

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Ofiarą ukraińskiego ataku padły również obiekty w pobliskim obwodzie leningradzkim, gdzie Ukraińcy zaatakowali miasto Kołtuszy. Według relacji mieszkańców, doszło tam do wybuchu i pożaru w pobliżu obiektów należących do holdingu rolniczego Wyborżec.

Ukraińskie drony pojawiły się także nad obwodem samarskim, gdzie uszkodzono obiekt infrastruktury cywilnej. Gubernator Wiaczesław Fiedoriszczew poinformował, że w wyniku ataku nikt nie został ranny.

Niezależny kanał monitoringu Astra opublikował zdjęcie naruszonego wielopiętrowego budynku mieszkalnego w mieście Nowokujbyszewsk. Według ustaleń portalu w pobliżu znajdują się kilka obiektów infrastruktury naftowej, w tym położona ok. trzy kilometry dalej rafineria ropy naftowej.

Źródło: Kyiv Post



