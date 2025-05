"Przygotowujemy niespodzianki". Ekspert o ukraińskich atakach w Dzień Zwycięstwa

- Rosja jest przerażona. Dlatego przygotowujemy pewne niespodzianki (…) Dzisiejsze ataki w Ukrainie tylko to potwierdzają - twierdzi ekspert wojskowy Dmytro Żmajło. Jego zdaniem Ukraińcy są gotowi do przeprowadzenia różnego typu działań militarnych w trakcie Dnia Zwycięstwa, co ośmieszyłoby Kreml i tamtejszą propagandę.