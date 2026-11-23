W skrócie Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi atakami Rosji i zaapelował do USA oraz innych państw o dostawy pocisków przechwytujących do systemów obrony Patriot.

Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara poinformował, że Rosja wystrzeliwuje pocisk balistyczny średnio co pięć godzin, koncentrując się na celach cywilnych oraz infrastrukturze.

Ukraińskie Siły Obronne zniszczyły w ostatnich miesiącach 16 zestawów Iskander i S-400 oraz planują dalsze uderzenia w obiekty rosyjskiego przemysłu obronnego.

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"Dysponujemy informacjami wywiadowczymi wskazującymi, że Rosjanie przygotowują nowe ataki" - napisał w poniedziałek na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dodał on, że w obecnej sytuacji "istotne jest, aby Stany Zjednoczone oraz inne państwa, od których zależą dostawy pocisków przechwytujących dla systemów obrony przeciwrakietowej, (...) również wzięły te ostrzeżenia pod uwagę".

"Wojna musi zostać zatrzymana". Zełenski zaapelował do sojuszników

Zełenski podkreślił konieczność dalszego wspierania militarnego Ukrainy. "Każdy posiadany przez nas pocisk do systemu Patriot stanowi cios wymierzony w Rosję - cios w jej pogardę dla dyplomacji i ludzkiego życia" - napisał.

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Prezydent Ukrainy ocenił też, że "wojna trwa tylko dlatego, że Rosja wierzy, iż wciąż może zabijać i niszczyć".

"Wojna musi zostać zatrzymana. Należy pomóc Ukrainie i chronić ludzkie życie. Ukraina potrzebuje pocisków do systemów Patriot i z wielką nadzieją oczekujemy na stosowne decyzje ze strony Ameryki" - napisał.

"Co pięć godzin wróg odpala pocisk balistyczny". Ukraiński minister o skali ataków

O intensyfikacji rosyjskich ataków mówił minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara. - Co pięć godzin wróg odpala pocisk balistyczny, a tempo to stale rośnie. Głównymi celami Rosji są ludność cywilna oraz infrastruktura cywilna - mówił polityk, cytowany przez agencję Unian.

Jak dodał, tylko w ciągu ostatniego miesiąca Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 153 pociski balistyczne. Zaznaczył, że Kijów podejmuje próby ich przechwytywania, a także sam aktywnie atakuje.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy Siły Obronne Ukrainy trafiły 16 zestawów Iskander i S-400. Budujemy i rozwijamy również nasze zdolności w zakresie walki elektronicznej - zaznaczył.

Chmara zadeklarował też, że Ukraina dąży "do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji broni". - Z tego powodu obiekty rosyjskiego przemysłu obronnego znajdują się wśród naszych celów - wytłumaczył.

Rosja kontynuuje ataki. Celem m.in. Kijów

"Według stanu na październik, w rosyjskich arsenałach znajdowało się do 700 pocisków balistycznych oraz 1000 pocisków manewrujących" - twierdzi Unian, przytaczając jednocześnie dane rosyjskiego Głównego Zarządu Wywiadowczego, według którego wróg jest w stanie produkować do 110 pocisków balistycznych miesięcznie.

Ekspert ds. lotnictwa Konstantyn Krywołap przekazał wcześniej, że Ukraina niszczy średnio od jednej do dwóch rosyjskich wyrzutni pocisków balistycznych tygodniowo.

W minionym tygodniu w nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi, trafiając w most Północny i Południowy. Według Unian w tym przypadku ukraińskim siłom obronnym nie udało się przechwycić żadnego z wystrzelonych pocisków balistycznych.

Źródła: Unian, Interfax-Ukraine



