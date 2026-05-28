W skrócie Szwecja przygotowuje się do przekazania Ukrainie myśliwców Gripen JAS 39 C/D, co według ekspertów może wzmocnić ukraińskie siły zbrojne bardziej niż myśliwce F-35 w stosunku jakości do ceny.

Eksperci podkreślają, że Gripen JAS-39 został zaprojektowany do przeciwdziałania zagrożeniu ze strony Rosji, a jego koszty eksploatacji są niższe w porównaniu do amerykańskich F-35.

Ukraina planuje zakup 150 myśliwców Gripen w wersji E-class oraz rozpoczęcie ich produkcji na własnym terytorium, przy czym starsze wersje C/D mogą zostać dostarczone dzięki unijnej pożyczce.

JAS-39 Gripen jest obecnie promowany jako najlepszy myśliwiec do walki z Rosją. Były pilot szwedzkich sił zbrojnych, Jussi Halmetojya twierdzi, że myśliwiec ten został zaprojektowany z myślą o scenariuszu, jakim jest atak Rosjan na Europę.

Były konsultant Pentagonu Reuben F. Johnson podkreśla z kolei, że pod względem stosunku jakości do ceny szwedzkie Gripeny przewyższają nawet amerykańskie myśliwce F-35.

Zdaniem amerykańskiego eksperta europejskie maszyny charakteryzują się niższymi kosztami eksploatacji i można je lepiej dostosować do różnych systemów uzbrojenia.

Wojna w Ukrainie. Media: Szwecja szykuje się do wysłania myśliwców

Ukraina planuje zakupić od Szwecji 150 myśliwców Gripen w nowoczesnej wersji E-class, co stanowi największe zamówienie militarne w historii Europy. Kijów podpisał w listopadzie 2025 roku memorandum z producentem tych maszyn, firmą Saab, którego celem jest rozpoczęcie produkcji myśliwców na terytorium Ukrainy.

Kraj broniący się przed rosyjską inwazją deklarował, że chciałby otrzymać pierwsze sztuki Gripenów jeszcze w 2026 roku, a prezydent Wołodymyr Zełenski przekazywał, że ich zakup zostanie prawdopodobnie sfinansowany z zamrożonych aktywów państwa agresora. Według doniesień "Aftonbladet" pierwsze Gripeny zostaną jednak zakupione dzięki unijnej pożyczce.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szwedzkie media 28 maja premier Ulf Kristersson odwiedzi Uppland Airpark w Uppsali, gdzie przedstawi na konferencji prasowej szczegóły dotyczące międzynarodowej współpracy w sektorze lotnictwa.

Ukraińska agencja UNIAN odnotowała, że dzieje się w to w momencie, w którym mają rozpocząć się negocjacje dotyczące przyszłej sprzedaży Kijowowi dodatkowych samolotów Jas 39E Gripen. Maszyny, które zdaniem "Aftonbladet" mogą wkrótce trafić do Ukrainy, mają być jednak starszymi wersjami C/D.

Źródła: Unian, Interia





