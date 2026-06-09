W skrócie W okolicach rezydencji Władimira Putina na Wałdaju zainstalowano siatki antydronowe ze względu na obawy przed atakiem dronów.

Siatki rozwieszone nad parkingami ciężarówek mają uniemożliwić wystrzeliwanie z nich bezzałogowców w stronę rezydencji Putina.

Ukraina podejmuje działania mające na celu niszczenie rosyjskich siatek antydronowych ustawianych przy drogach.

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Siatki antydronowe miały zostać rozwieszone nad parkingami dla ciężarówek przy autostradzie przebiegającej w odległości około 9 kilometrów od rezydencji prezydenta Rosji Władimira Putina. Najczęściej tego typu zabezpieczenia pojawiają się w okolicach linii frontu, gdzie mają chronić przed dronami FPV.

Rosyjscy niezależni eksperci zwracają uwagę, że siatki w tym przypadku nie mają jednak chronić ciężarówek przed potencjalnym atakiem dronów. Zamiast tego mają one zapobiegać wystrzeleniu z ciężarówek bezzałogowców, które mogłyby zaatakować rezydencję Putina.

Takie środki bezpieczeństwa miały zostać zastosowane po tym, jak w ubiegłym roku Ukraińcy przeprowadzili operację Pajęczyna, w wyniku której uszkodzonych zostało kilkadziesiąt rosyjskich samolotów bojowych. Wtedy Ukraina przetransportowała drony do Rosji, a następnie wystrzeliwała je z przyczep ciężarówek, które przejeżdżały w pobliżu lotnisk.

Kreml zaczął się obawiać, że Kijów mógłby przeprowadzić tego typu operację ponownie, a jednym z celów mogłaby stać się właśnie rezydencja Putina znajdująca się w połowie drogi między Moskwą a Petersburgiem.

Rosjanie stawiają siatki antydronowe. Obawiają się ataków Ukrainy

W kwietniu Ukraina informowała również, że Rosja rozpoczęła stawianie siatek antydronowych również w innych miejscach w kraju. Jeden z takich korytarzy miał powstać w obwodzie kurskim przy granicy z Ukrainą.

Korytarze antydronowe pomagają sprzętowi niezbędnemu do toczenia wojny dotrzeć w pobliże linii frontu. Ograniczają one bowiem możliwość ataków przeprowadzonych za pomocą bezzałogowców, które są najczęściej wykorzystywane do tego typu uderzeń.

Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, Andrij Demczenko mówił w kwietniu, że Ukraińcy robią wszystko, by niszczyć siatki antydronowe rozkładane przez Rosjan wzdłuż dróg oraz zapobiegać budowie kolejnych.





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