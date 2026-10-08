W skrócie Ponad połowa respondentów z Ukrainy opowiada się za kompromisem terytorialnym z Rosją w zamian za gwarancje bezpieczeństwa od USA i krajów europejskich.

Większość uczestników badania uważa, że wojna powinna zakończyć się wielostronnymi negocjacjami, a połowa stawia pokój ponad zwycięstwo.

Prawie 70 procent badanych twierdzi, że los terytoriów kontrolowanych przez Rosję powinien być rozstrzygnięty w referendum.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z przedstawionych danych wynika, że 56 procent Ukraińców uważa, iż w celu zakończenia wojny Ukraina powinna dokonać ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji, jednak pod warunkiem uzyskania realnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich.

Kolejne 3 proc. badanych opowiada się za ustępstwami terytorialnymi bez względu na dodatkowe warunki. Z kolei 35 procent respondentów wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek ustępstw terytorialnych na rzecz Federacji Rosyjskiej.

To coraz wyraźniejsza kontynuacja trendu wzrostowego dla "kompromisu", który widoczny jest w kolejnych sondażach. Dla porównania w sierpniu 2024 roku zwolenników negocjacji było 45 proc. W kwietniu 2023 roku większość Ukraińców bo blisko 80 proc. sprzeciwiała się rozmowom pokojowym opartym na kompromisach terytorialnych. Poparcie dla takiego scenariusza wyrażało maksymalnie 23 proc.

Wojna w Ukrainie. Jak Ukraińcy widzą koniec konfliktu?

Według 57 proc. ankietowanych wojna może się zakończyć na skutek negocjacji z udziałem wielu państw. W skuteczność bezpośrednich negocjacji Ukraina - Rosja wierzy 26 proc. badanych.

W badaniu zadano także pytanie, w którym respondenci mieli zaznaczyć odpowiedź, z którą najbardziej się zgadzają. 50 proc. stwierdziło, że "pokój jest ważniejszy niż jakiekolwiek zwycięstwo". Nieco mniej, bo 41 proc. wskazało, że "zwycięstwo jest ważniejsze niż jakikolwiek pokój". 9 proc. wybrało, że nie są w stanie wskazać odpowiedzi.

Ankieta zawierała także pytanie o ocenę ogólnych odczuć dotyczących wojny. 26 proc. badanych Ukraińców było przekonanych, że ich kraj wygra wojnę z Rosją. Oznacza to trend spadkowy. Dla porównania, w sierpniu odsetek ten był o 5 punktów proc. wyższy.

62 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że żadna ze stron nie wygra tej wojny. Kolejne 6 proc. uważa, że Rosja obecnie ma przewagę na froncie. Liczba ta wzrosła o 2 pkt. proc. w porównaniu z sierpniem.

Pracownicy Rating Group dopytywali także o przyszłość terytoriów, które znajdują się pod kontrolą Rosji bądź mogą być przez nią wchłonięte. 68 proc. badanych stwierdziło, że przynależność wspominanych terenów powinna być rozstrzygnięta w referendum. 17 proc. uznało, że jest to decyzja prezydenta kraju, zaś 9 proc. jest przekonanych, że tą kwestią powinna zająć się Rada Najwyższa.



