W skrócie Dowódca 1. Samodzielnego Pułku Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Fiłatow powiedział, że Hulajpole jest prawie zajęte przez Rosjan, ale to "część ogólnego planu".

Fiłatow wyjaśnił, że Rosja uważa kierunek zaporoski za istotny i posiada wystarczająco sił, aby realizować swoje strategiczne działania przeciwko przemysłowi i stabilności Ukrainy.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego siły obronne Ukrainy odzyskały kontrolę nad terytorium o powierzchni około 400-435 km kw.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O położeniu Hulajpola Dmytro Fiłatow opowiadał w wywiadzie dla projektu Radio Swoboda. Zdaniem dowódcy 1. Samodzielnego Pułku Szturmowego Sił Zbrojnych Ukrainy sytuację w mieście można porównać do tej na kierunku Dobropola, "która była mniej więcej ustabilizowana, ale napięcie tam nie zostało całkowicie rozładowane".

W ocenie wojskowego sytuacja jest "bardzo dynamiczna". Fiłatow przyznał, że miasto jest prawie zajęte, lecz - jak zaznaczył - jest to "część ogólnego planu". Jak dodał, w niedalekiej przyszłości "wszyscy zrozumieją, dlaczego sprawy idą w tym kierunku".

Wojna w Ukrainie. Rosja napiera na kierunek zaporoski. Ukraiński dowódca o "istotnych konsekwencjach"

- Wróg uważa kierunek zaporoski za kolejny kierunek oddziaływania na Siły Zbrojne. Z czego to wynika? Po pierwsze, Zaporoże jest bardzo potężnym miastem przemysłowym. I oczywiste jest, że wpływ na samo miasto będzie miał istotne konsekwencje dla przemysłu, dla naszego państwa i dla stabilności Sił Zbrojnych - tłumaczył Fiłatow.

Ukraiński dowódca zdradził też, jak jego zdaniem wygląda "strategiczny plan wroga". Ma on polegać na wykorzystaniu ofensywnych grup do przeprowadzenia działań, które pozwolą zablokować aktywną pracę przemysłu w Zaporożu, powodując w ten sposób "niedogodności dla państwa".

- To znaczy, dotrzeć do tego rejonu, gdzie będzie można bezpiecznie dotrzeć artylerią i zadać miastu potężne obrażenia ogniowe - doprecyzował, dodając, że Rosja ma w tej chwili "więcej niż wystarczająco sił, aby zrealizować wszystkie swoje plany".

Jednocześnie Fiłatow wskazał na rolę "doświadczonych ukraińskich generałów, bardzo doświadczonych dowódców, starszych generałów", dzięki którym armii udaje się "zachować równowagę i ochronić terytorium i życie w takim stopniu, który uniemożliwia wrogowi realizację wszystkich jego planów strategicznych".

O sukcesach sił obronnych Ukrainy donosił w niedzielę także prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał, przez ostatnie półtora miesiąca na południu kraju struktury te udaremniły ofensywne działania Rosji. Według Zełenskiego odzyskały też kontrolę nad obszarem około 400-435 km kw terytorium.

Źródło: Unian

"Śniadanie Rymanowskiego": Czarnek o koalicji z Braunem. Mocna deklaracja Polsat News Polsat News