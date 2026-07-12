Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Przetasowania w ukraińskim rządzie. Zełenski zapowiada zmiany

Alicja Krause

Oprac.: Alicja Krause

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie ukraińskiego rządu. Z jego wpisu można wnioskować, że stanowisko straci premier Julia Swyrydenko.

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Wołodymyr Zełenski przemawia do mikrofonu; w tle ciemnozielona plansza z białymi napisami.
Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w rządzie Ukrainy (zdj. ilustracyjne)Niall Carson Agencja FORUM

W skrócie

  • Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie rządu Ukrainy, sugerując możliwość odwołania Julii Swyrydenko z funkcji premiera.
  • Zmiany mają dotyczyć także szefów organów ścigania, a w polityce zagranicznej podkreślono priorytety takie jak relacje ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz dążenie do integracji z Unią Europejską.
  • Zełenski wskazał na konieczność wzmocnienia działań na froncie i w rejonach przygranicznych, przygotowań do zimy, a także transformacji przedsiębiorstw państwowych i skutecznej odbudowy kraju.
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"W Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Stwierdziliśmy, że zmiany wymagają odnowienia składu Gabinetu Ministrów" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę jako premier, za lata owocnej służby w zespole Ukrainy" - wymieniał polityk. - "Zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem. - dodał.

Słowa te sugerują, że Swyrydenko straci stanowisko. Zełenski zakomunikował, że liczy na to, że we współpracy z parlamentarzystami uda mu się dokonać "odpowiednich zmian w rządzie Ukrainy".

"Zmiany nastąpią również wśród szefów organów ścigania" - zapowiedział Zełenski.

Premier Ukrainy straci stanowisko? Zełenski zapowiada zmiany

W swoim niedzielnym wpisie prezydent Ukrainy zadeklarował, że jego kraj "zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie, posiadającej duże doświadczenie, która będzie w stanie zrealizować to, co uzgodnimy na szczeblu liderów i czego oczekuje naród ukraiński" - zapewnił.

Wśród priorytetowych obszarów polityki zagranicznej Zełenski wskazał m.in. relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot. Pisał on także o "innych dwustronnych formach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które muszą przełożyć się na wyraźne korzyści" dla obu krajów.

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Zełenski wymienił także plany stworzenia europejskiego projektu antybalistycznego. Dodał również, że istotne jest dla niego przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy pisał także o relacjach z Polską i Węgrami, sugerując, że istotne dla niego jest ich ustabilizowanie.

Kolejnym istotnym obszarem, na który wskazał Zełenski, jest region Zatoki Perskiej oraz Bliskiego Wschodu. Określił te tereny mianem "obiecujących globalnych obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki".

Jakie wyzwania stoją przed Ukrainą? Zełenski wymienia

Prezydent Ukrainy wskazał, że wyzwania pojawiają się też w obszarze spraw wewnętrznych. "Należy znacząco wzmocnić wszelkie działania na pierwszej linii frontu i w rejonach przygranicznych Ukrainy, które każdego dnia padają ofiarą rosyjskich ataków. Oczekuję zwiększonych dostaw broni, której potrzebuje nasza armia, w tym wszelkiego rodzaju dronów" - napisał.

Zełenski wskazał także, że w kontekście toczącej się wojny z Rosją priorytetowo należy potraktować przygotowania do zimy. "Ukraina musi być gotowa na każde potencjalne zagrożenie" - dodał.

W jego ocenie państwo powinno się skupić również na transformacji przedsiębiorstw państwowych. "Porozumienia Ukrainy z partnerami w sprawie odbudowy również wymagają odrębnej i skoncentrowanej uwagi" - wymieniał.

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