W skrócie Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie rządu Ukrainy, sugerując możliwość odwołania Julii Swyrydenko z funkcji premiera.

Zmiany mają dotyczyć także szefów organów ścigania, a w polityce zagranicznej podkreślono priorytety takie jak relacje ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz dążenie do integracji z Unią Europejską.

Zełenski wskazał na konieczność wzmocnienia działań na froncie i w rejonach przygranicznych, przygotowań do zimy, a także transformacji przedsiębiorstw państwowych i skutecznej odbudowy kraju.

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"W Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Stwierdziliśmy, że zmiany wymagają odnowienia składu Gabinetu Ministrów" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę jako premier, za lata owocnej służby w zespole Ukrainy" - wymieniał polityk. - "Zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem. - dodał.

Słowa te sugerują, że Swyrydenko straci stanowisko. Zełenski zakomunikował, że liczy na to, że we współpracy z parlamentarzystami uda mu się dokonać "odpowiednich zmian w rządzie Ukrainy".

"Zmiany nastąpią również wśród szefów organów ścigania" - zapowiedział Zełenski.

Premier Ukrainy straci stanowisko? Zełenski zapowiada zmiany

W swoim niedzielnym wpisie prezydent Ukrainy zadeklarował, że jego kraj "zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie, posiadającej duże doświadczenie, która będzie w stanie zrealizować to, co uzgodnimy na szczeblu liderów i czego oczekuje naród ukraiński" - zapewnił.

Wśród priorytetowych obszarów polityki zagranicznej Zełenski wskazał m.in. relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot. Pisał on także o "innych dwustronnych formach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które muszą przełożyć się na wyraźne korzyści" dla obu krajów.

Zełenski wymienił także plany stworzenia europejskiego projektu antybalistycznego. Dodał również, że istotne jest dla niego przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy pisał także o relacjach z Polską i Węgrami, sugerując, że istotne dla niego jest ich ustabilizowanie.

Kolejnym istotnym obszarem, na który wskazał Zełenski, jest region Zatoki Perskiej oraz Bliskiego Wschodu. Określił te tereny mianem "obiecujących globalnych obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki".

Jakie wyzwania stoją przed Ukrainą? Zełenski wymienia

Prezydent Ukrainy wskazał, że wyzwania pojawiają się też w obszarze spraw wewnętrznych. "Należy znacząco wzmocnić wszelkie działania na pierwszej linii frontu i w rejonach przygranicznych Ukrainy, które każdego dnia padają ofiarą rosyjskich ataków. Oczekuję zwiększonych dostaw broni, której potrzebuje nasza armia, w tym wszelkiego rodzaju dronów" - napisał.

Zełenski wskazał także, że w kontekście toczącej się wojny z Rosją priorytetowo należy potraktować przygotowania do zimy. "Ukraina musi być gotowa na każde potencjalne zagrożenie" - dodał.

W jego ocenie państwo powinno się skupić również na transformacji przedsiębiorstw państwowych. "Porozumienia Ukrainy z partnerami w sprawie odbudowy również wymagają odrębnej i skoncentrowanej uwagi" - wymieniał.





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