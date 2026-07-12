W skrócie Julia Swyrydenko ogłosiła rezygnację z funkcji premiera Ukrainy, podkreślając znaczenie jedności i współpracy w trudnym okresie dla kraju.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie rządu oraz szefostwie organów ścigania, akcentując nowe priorytety polityki zagranicznej i wewnętrznej.

Prezydent Ukrainy wskazał na potrzebę wzmocnienia działań na froncie, przygotowań do zimy oraz przeprowadzenia transformacji przedsiębiorstw państwowych i odbudowy kraju.

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"W Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Stwierdziliśmy, że zmiany wymagają odnowienia składu Gabinetu Ministrów" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę jako premier, za lata owocnej służby w zespole Ukrainy" - wymieniał polityk. - "Zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem - dodał.

Julia Swyrydenko traci posadę. "Jestem gotowa służyć państwu ukraińskiemu"

Słowa te sugerowały, że Swyrydenko straci stanowisko. Jeszcze tego samego dnia polityk ogłosiła swoją rezygnację.

"Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy" - napisała a Telegramie.

"Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju" - podkreśliła ustąpująca premier Ukrainy.

Premier Ukrainy zdymisjonowana. Zełenski zapowiada zmiany

W swoim niedzielnym wpisie Zełenski napisał, że liczy na to, że we współpracy z parlamentarzystami uda mu się dokonać "odpowiednich zmian w rządzie Ukrainy". "Zmiany nastąpią również wśród szefów organów ścigania" - zapowiedział.

Prezydent Ukrainy zadeklarował też, że jego kraj "zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie, posiadającej duże doświadczenie, która będzie w stanie zrealizować to, co uzgodnimy na szczeblu liderów i czego oczekuje naród ukraiński" - zapewnił.

Wśród priorytetowych obszarów polityki zagranicznej Zełenski wskazał m.in. relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot. Pisał on także o "innych dwustronnych formach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które muszą przełożyć się na wyraźne korzyści" dla obu krajów.

Zełenski wymienił także plany stworzenia europejskiego projektu antybalistycznego. Dodał również, że istotne jest dla niego przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy pisał także o relacjach z Polską i Węgrami, sugerując, że istotne dla niego jest ich ustabilizowanie.

Kolejnym istotnym obszarem, na który wskazał Zełenski, jest region Zatoki Perskiej oraz Bliskiego Wschodu. Określił te tereny mianem "obiecujących globalnych obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki".

Jakie wyzwania stoją przed Ukrainą? Zełenski wymienia

Prezydent Ukrainy wskazał, że wyzwania pojawiają się też w obszarze spraw wewnętrznych. "Należy znacząco wzmocnić wszelkie działania na pierwszej linii frontu i w rejonach przygranicznych Ukrainy, które każdego dnia padają ofiarą rosyjskich ataków. Oczekuję zwiększonych dostaw broni, której potrzebuje nasza armia, w tym wszelkiego rodzaju dronów" - napisał.

Zełenski wskazał także, że w kontekście toczącej się wojny z Rosją priorytetowo należy potraktować przygotowania do zimy. "Ukraina musi być gotowa na każde potencjalne zagrożenie" - dodał.

W jego ocenie państwo powinno się skupić również na transformacji przedsiębiorstw państwowych. "Porozumienia Ukrainy z partnerami w sprawie odbudowy również wymagają odrębnej i skoncentrowanej uwagi" - wymieniał.





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