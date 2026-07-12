Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Przetasowania w ukraińskim rządzie. Premier wydała oświadczenie

Alicja Krause

Oprac.: Alicja Krause

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"Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy" - napisała na Telegramie Julia Swyrydenko, ogłaszając swoją rezygnację z funkcji premiera. Wcześniej w niedzielę Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie ukraińskiego rządu.

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Wołodymyr Zełenski przemawia do mikrofonu; w tle ciemnozielona plansza z białymi napisami.
Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w rządzie UkrainyNiall Carson Agencja FORUM

W skrócie

  • Julia Swyrydenko ogłosiła rezygnację z funkcji premiera Ukrainy, podkreślając znaczenie jedności i współpracy w trudnym okresie dla kraju.
  • Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w składzie rządu oraz szefostwie organów ścigania, akcentując nowe priorytety polityki zagranicznej i wewnętrznej.
  • Prezydent Ukrainy wskazał na potrzebę wzmocnienia działań na froncie, przygotowań do zimy oraz przeprowadzenia transformacji przedsiębiorstw państwowych i odbudowy kraju.
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"W Ukrainie rozpoczną się zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Stwierdziliśmy, że zmiany wymagają odnowienia składu Gabinetu Ministrów" - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

"Jestem wdzięczny Julii za jej jasną, stabilną i skuteczną pracę jako premier, za lata owocnej służby w zespole Ukrainy" - wymieniał polityk. - "Zaoferowałem jej możliwość kierowania nowym i ważnym obszarem relacji z kluczowym partnerem - dodał.

Julia Swyrydenko traci posadę. "Jestem gotowa służyć państwu ukraińskiemu"

Słowa te sugerowały, że Swyrydenko straci stanowisko. Jeszcze tego samego dnia polityk ogłosiła swoją rezygnację.

"Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy" - napisała a Telegramie.

"Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju" - podkreśliła ustąpująca premier Ukrainy.

Premier Ukrainy zdymisjonowana. Zełenski zapowiada zmiany

W swoim niedzielnym wpisie Zełenski napisał, że liczy na to, że we współpracy z parlamentarzystami uda mu się dokonać "odpowiednich zmian w rządzie Ukrainy". "Zmiany nastąpią również wśród szefów organów ścigania" - zapowiedział.

Prezydent Ukrainy zadeklarował też, że jego kraj "zmienia swoją strategię polityczną". "Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie, posiadającej duże doświadczenie, która będzie w stanie zrealizować to, co uzgodnimy na szczeblu liderów i czego oczekuje naród ukraiński" - zapewnił.

Wśród priorytetowych obszarów polityki zagranicznej Zełenski wskazał m.in. relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także umowy licencyjne na produkcję systemów Patriot. Pisał on także o "innych dwustronnych formach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, które muszą przełożyć się na wyraźne korzyści" dla obu krajów.

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Zełenski wymienił także plany stworzenia europejskiego projektu antybalistycznego. Dodał również, że istotne jest dla niego przyłączenie Ukrainy do Unii Europejskiej. Prezydent Ukrainy pisał także o relacjach z Polską i Węgrami, sugerując, że istotne dla niego jest ich ustabilizowanie.

Kolejnym istotnym obszarem, na który wskazał Zełenski, jest region Zatoki Perskiej oraz Bliskiego Wschodu. Określił te tereny mianem "obiecujących globalnych obszarów współpracy w zakresie bezpieczeństwa i gospodarki".

Jakie wyzwania stoją przed Ukrainą? Zełenski wymienia

Prezydent Ukrainy wskazał, że wyzwania pojawiają się też w obszarze spraw wewnętrznych. "Należy znacząco wzmocnić wszelkie działania na pierwszej linii frontu i w rejonach przygranicznych Ukrainy, które każdego dnia padają ofiarą rosyjskich ataków. Oczekuję zwiększonych dostaw broni, której potrzebuje nasza armia, w tym wszelkiego rodzaju dronów" - napisał.

Zełenski wskazał także, że w kontekście toczącej się wojny z Rosją priorytetowo należy potraktować przygotowania do zimy. "Ukraina musi być gotowa na każde potencjalne zagrożenie" - dodał.

W jego ocenie państwo powinno się skupić również na transformacji przedsiębiorstw państwowych. "Porozumienia Ukrainy z partnerami w sprawie odbudowy również wymagają odrębnej i skoncentrowanej uwagi" - wymieniał.

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