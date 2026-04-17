W skrócie Generał brygady Dmytro Bratiszko został odwołany ze stanowiska dowódcy Dowództwa Operacyjnego "Wschód" po utracie Siewierska przez ukraińską armię w grudniu 2025 roku.

Dowództwo objął generał dywizji Wiktor Nikoluk, wcześniej dowódca 20. korpusu armii.

Dmytro Bratiszko został przeniesiony na wyższe stanowisko, ale nie podano szczegółów dotyczących tej funkcji.

Generał brygady Dmytro Bratiszko został odwołany ze stanowiska dowódcy Dowództwa Operacyjnego "Wschód" - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w siłach obronnych.

Według tych doniesień następcą wojskowego został dowódca 20. korpusu armii, generał dywizji Wiktor Nikoluk.

Ukraina: Dymisja i awans w armii. W tle zajęcie kluczowego miasta

Według informatorów Ukraińskiej Prawdy jednym z powodów dymisji Bratiszki, podobnie jak w przypadku dowódcy 11. korpusu Serhija Sirczenki, jest utrata przez Ukrainę Siewierska w grudniu 2025 roku.

Z końcem roku ukraińska armia informowała o trudnej sytuacji w okolicach miasta położonego w obwodzie donieckim. Okoliczna Sieriebrianka znalazła się pod kontrolą Rosjan, a wkrótce potem ukraińskie oddziały wycofały się z samego Siewierska.

Raportowano wówczas o znacznej przewadze rosyjskich oddziałów zarówno pod względem ludzi, jak i sprzętu.

Rosja wykorzystała mgłę. Ukraina straciła Siewiersk

Agencja Unian przypomniała, że udana ofensywa Moskwy była możliwa dzięki wykorzystaniu gęstej mgły.

Po zajęciu przez Rosję Siewierska swoje stanowiska stracili dowódcy 54. samodzielnej brygady zmechanizowanej i 10. samodzielnej górskiej brygady desantowej.

Unian przypomniała, że 54. brygada "zaczęła tracić zdolność do niszczenia przeciwnika w ilościach niezbędnych do powstrzymania ofensywy" od około drugiej połowy listopada 2025 roku. Wojska rosyjskie niepostrzeżenie przedostały się do miasta i zajęły pozycje, co ostatecznie doprowadziło do całkowitej utraty Siewerska.

Odwołany dowódca dostał awans. Wiadomo, kto go zastąpi

Ukraińska Prawda przekazała jednocześnie, że Dmytro Bratiszko został przeniesiony na wyższe stanowisko, nie podano jednak o jaką posadę chodzi. Na jego miejsce mianowano generała dywizji Wiktora Nikoluka, który - jak czytamy - sprawdził się jako dowódca 20. korpusu.

Wiktor Nikoluk urodził się 19 października 1975 roku w obwodzie kirowohradzkim. Na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej dowodził obroną obwodu czernihowskiego. 10 marca 2022 roku otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy.

Nikoluk odpowiadał m.in. za szkolenie wojsk lądowych. W 2025 roku zastąpił generała brygady Ołeksandra Tarnawskiego na stanowisku dowódcy Donieckiego Zgrupowania Operacyjno-Taktycznego. Po przekształceniu Sił Zbrojnych Ukrainy w system korpusowy, dowodził 20. korpusem armii.

Źródło: Ukraińska Prawda, Unian

