Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety powołujące dwie nowe struktury w Siłach Zbrojnych Ukrainy: Dowództwo Uderzeń Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Zmiany - jak oficjalnie zapowiadano - mają zwiększyć skuteczność działań ofensywnych oraz poprawić tempo reagowania na sytuację na froncie.

Nowo utworzone Dowództwo Uderzeń Dalekiego Zasięgu będzie odpowiadać za koordynację operacji wymierzonych w cele znajdujące się na terytorium Rosji. Jego głównym zadaniem ma być skoncentrowanie dostępnych środków i zasobów w celu osłabienia rosyjskiego potencjału militarnego.

Z kolei Połączone Siły Szybkiego Reagowania mają stać się kolejnym komponentem ukraińskich sił zbrojnych. Formacja połączy możliwości wojsk szturmowych, jednostek wykorzystujących bezzałogowe systemy powietrzne, artylerii oraz innych rodzajów wojsk, aby zapewnić jak najszybszą reakcję na zmieniającą się sytuację bojową.

Dowódcą Połączonych Sił Szybkiego Reagowania został mianowany generał brygady Dmytro Wołoszyn. To doświadczony oficer, pełniący dotychczas funkcję dowódcy 8. Korpusu Wojsk Desantowo-Szturmowych.

Wojna w Ukrainie. Nowa struktura wojskowa, gen. Wołoszyn dowódcą

Według informacji Ukrainskiej Prawdy Wołoszyn został mianowany nowmy dowódcą aby "przywrócić porządek" w pułkach szturmowych i "przezwyciężyć panującą tam anarchię".

- Istnieje pewna logika w utworzeniu Połączonych Sił Szybkiego Reagowania. Biorąc pod uwagę brak możliwości utworzenia odrębnego rodzaju wojsk szturmowych, pojawiła się kwestia "sformalizowania" nowej struktury, sprowadzając szturmy do "normalnej walki" - powiedział portalowi jeden z rozmówców z sił powietrznodesantowych.

Nowe dowództwo ma odpowiadać za szkolenie, dyscyplinę i wsparcie logistyczne pułków szturmowych. Co więcej, ma też brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w pułkach, ponieważ obecnie "panuje tam anarchia".

"Anarchia" w ukraińskiej armii. Nowy ruch Zełenskiego

"W rzeczywistości jednostki działały jak siły szybkiego reagowania, rzucone na najtrudniejsze kierunki, więc ich formowanie w świadomą strukturę wojskową jest generalnie właściwym krokiem. Idea wydaje się być taka: wyciągnąć z tych jednostek wojskowych wszystko, co najlepsze, odrzucając to, co nie spełnia wymogów ustawowych. Co z tego wyniknie - czas pokaże" - czytamy w Ukrainskiej Prawdzie.

Według portalu utworzenie nowego komponentu Sił Obronnych jest prawdopodobnie odpowiedzią Zełenskiego na liczne skandale i przypadki łamania praw personelu wojskowego w jednostkach szturmowych.

Skandal w Ukrainie. Stanisław Łuczanow poszukiwany

W ostatnich dniach Ukraina żyje skandalem dotyczącym Stanisława Łuczanowa. Agencja UNIAN poinformowała, że ten były dowódca 155. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych został oskarżony o porwanie i zabójstwo braci Maksyma i Romana Mosejczuków - cywili mieszkających we wsi Kałyniwka w obwodzie kijowskim.

Ponadto Służba Ochrony Porządku Publicznego ujawniła zorganizowaną grupę zaangażowaną w nielegalne pozbawienie wolności i przeprowadzanie zabójstw.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że dowódca, po ujawnieniu nadużyć w swojej brygadzie, dobrowolnie opuścił jednostkę wojskową i jest poszukiwany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie jest zatrzymanych także dziewięciu żołnierzy 155. brygady.

Łuczanow dowodził 155. brygadą od lutego 2026 roku. Wcześniej był szefem sztabu 425. pułku "Skielia".

Źródło: Ukrainska Prawda





"To są problemy ludzi z władzą". Marcin Wiącek w "Graffiti" podsumował kadencję Polsat News