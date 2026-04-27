W skrócie Badanie przeprowadzone na zlecenie ukraińskiej rzeczniczki praw żołnierzy wykazało, że po 40 dniach na froncie żołnierze odczuwają apatię i przestaje ich obchodzić własny los.

Zgodnie z zasadami rotacji żołnierze powinni przebywać na pierwszej linii do 15 dni, jednak w praktyce spędzają tam znacznie dłużej z powodu niedoborów kadrowych.

Ministerstwo Obrony Ukrainy informuje, że okres służby wojskowej żołnierzy kontraktowych jest przedłużany podczas stanu wojennego aż do ogłoszenia decyzji o demobilizacji przez prezydenta.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Olhy Reszetyłowej, ukraińskiej rzeczniczki praw żołnierzy, pokazało, że po spędzeniu 40 dni na pozycjach frontowych żołnierzy przestaje obchodzić ich los. Jak poinformowało Kyiv Independent, w praktyce oznacza to, że nie zajmuje ich już to, czy przeżyją, czy zginą.

Badanie wykazało tym samym, że u żołnierzy kontraktowych rozwija się apatia. Długotrwała walka na froncie prowadzi do poważnego obciążenia psychicznego, co odbija się dodatkowo na skuteczności bojowej.

Reszetyłowa, cytowana przez ukraińskie media, podkreśliła, że zgodnie z założeniami organizacji służby żołnierze nie powinni przebywać na pierwszej linii dłużej niż 15 dni. Po tym czasie powinni być rotowani i kierowani na zaplecze, aby mogli odpocząć od działań bojowych.

W praktyce - jak opisuje Kyiv Independent - zasada ta jest powszechnie ignorowana. W efekcie niektórzy żołnierze potrafią spędzać na linii frontu kilka miesięcy bez żadnej rotacji.

Wyniki te pojawiają się w obliczu szerszych obaw dotyczących systemu mobilizacji Ukrainy, który podczas pełnoskalowej wojny boryka się z uporczywymi wyzwaniami w rekrutacji i rotacji. Ukraińskie wojsko boryka się z niedoborami kadrowymi i przedłużającymi się misjami, a niektórzy żołnierze pozostają na pozycjach przez miesiące z powodu braku zastępców.

Reszetyłowa zapowiedziała, że przekaże Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandrowi Syrskiemu propozycję rozwiązania tego problemu, której celem będzie skuteczne ograniczenie czasu, jaki żołnierze spędzają na pozycjach frontowych.

Podpisują kontrakt. Po jego wygaśnięciu nadal walczą

Jednocześnie rzeczniczka praw żołnierzy zwróciła uwagę na problem niedoboru żołnierzy. Stwierdziła, że Ukraina potrzebuje bardziej uporządkowanego systemu mobilizacji i przejrzystych umów kontraktowych.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Ukrainy, obecnie oferowanych jest kilka rodzajów kontraktów. Przykładowo, osoby w wieku od 18 do 24 lat mogą podpisać umowę, w ramach której której zasilą szeregi piechoty na jeden rok albo przez dwa lata będą służyć jako operatorzy dronów. Ukraińskie Ministerstwo Obrony na bieżąco informuje z kolei o wolnych wakatach w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

Mimo na pozór jasnych uzgodnień co do terminu, w którym umowa powinna wygasnąć, w rzeczywistości żołnierze kontraktowi pozostają na froncie dłużej. Jak poinformowało w styczniu Ministerstwo Obrony Ukrainy, "w przypadku żołnierzy, których kontraktowany okres służby wojskowej wygasa podczas stanu wojennego, służba zostaje przedłużona poza ustalony okres do czasu ogłoszenia decyzji o demobilizacji". Wydanie dekretu o demobilizacji pozostaje w gestii prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego.

Źródła: Kyiv Independent, Ministerstwo Obrony Ukrainy

