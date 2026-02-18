W skrócie Ukraińskie Siły Obronne zniszczyły rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej oraz statek na okupowanym Krymie. W tym czasie nad Morzem Czarnym obserwowano loty samolotów rozpoznawczych NATO.

Dziennikarze przeanalizowali obecność samolotów E-3A Sentry, P-8A Poseidon, Bombardier ARTEMIS II i RC-135W Rivet Joint w okolicach ataków na Krymie.

Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu potwierdzają, że informacje wywiadowcze z NATO pozwalają skuteczniej planować trasę dronów i rakiet oraz uderzenia na cele rosyjskie.

Dziennikarze Radia Wolna Europa, Radia Liberty Krym i Crimea.Reality prześledzili ataki ukraińskich sił zbrojnych na cele w okupowanym Krymie pod kątem towarzyszących im lotów nad Morzem Czarnym.

Przekazano, że kiedy w ciągu ostatnich kilku dni ukraińskie Siły Obronne niszczyły szereg rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, statek transportowy i desantowy, przed, po atakach, a czasami w ich trakcie, nad Morzem Czarnym przelatywały samoloty rozpoznawcze państw NATO.

Ataki Ukrainy na Krymie. Tajemnicze loty NATO

Dziennikarze poddali analizie ukraińskie uderzenia na Krymie z ubiegłego tygodnia.

12 lutego drony zaatakowały stację radarową na lotnisku Gwardyjskie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował później o trafieniu stacji radarowej RSP-10 oraz zniszczeniu rosyjskiego kutra transportowo-desantowego BK-16 w pobliżu wsi Nowoozerne.

Tego dnia od około 15:30 do 17:30 samolot wczesnego ostrzegania E-3A Sentry pełnił dyżur w powietrzu nad wybrzeżem Rumunii.

Zasięg rozpoznania E-3A Sentry wynosi 600 kilometrów, co oznacza, że jego strefa obejmuje Krym do Półwyspu Kerczeńskiego, część Morza Azowskiego do Heniczeska, a także terytorium do Melitopola drogą lądową - wyliczają dziennikarze.

"E-3 to samolot AWACS, zdolny do prowadzenia obserwacji, śledzenia, wykrywania celów, wczesnego ostrzegania, dowodzenia i kierowania walką. Może przebywać w powietrzu przez 11 godzin bez tankowania i do 18 godzin z tankowaniem. Oprócz załogi na pokładzie znajduje się 16 specjalistów technicznych - operatorów radarów, stacji radiolokacyjnych i radiowywiadu. Ten samolot jest najważniejszym elementem obrony powietrznej USA i NATO" - przekazał portalowi Crimea anonimowy wojskowy z Ukrainy, który służył w wywiadzie.

Następnego dnia armia przekazała informację o trafieniu stacji radarowej 55Ż6U "Nebo-U" w pobliżu Jewpatorii.

Okazuje się, że 13 lutego samolot Boeing E-3A Sentry AWACS również przeprowadził rozpoznanie nad terytorium Rumunii. Dodatkowo Morze Czarne patrolował Boeing P-8A Poseidon Marynarki Wojennej USA.

Główną specjalizacją Poseidona jest wykrywanie okrętów podwodnych i śledzenie jednostek nawodnych.

Z kolei 15 lutego Siły Obronne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu przeciwlotniczego systemu rakietowo-armatowego Pancyr-S1.

Tego dnia nad Morzem Czarnym operował amerykański Bombardier ARTEMIS II - jeden z najnowocześniejszych samolotów rozpoznawczych na świecie, który jest w użyciu dopiero od dwóch lat.

Może on śledzić szeroki zakres sygnałów od telefonów komórkowych po stacje radarowe w zasięgu do 600 kilometrów.

W zeszłym tygodniu nad Morzem Czarnym operował strategiczny samolot rozpoznawczy Boeing RC-135W Rivet Joint Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii.

Wojna w Ukrainie. Jak Kijów wymienia informacje z NATO?

Przedstawiciele ukraińskiego Sztabu Generalnego i wywiadu wojskowego wielokrotnie informowali o tym, że zachodnie agencje wywiadowcze szybko przekazują Ukrainie cenne informacje wywiadowcze.

W rozmowie z Crimea.Reality chcący zachować anonimowość wojskowy, który służył w Ukrainie opisał, w jaki sposób służby NATO i Ukrainy współpracują w tym zakresie.

- Samoloty rozpoznawcze monitorują działające stacje radarowe, ruch okrętów na Morzu Czarnym, śledzą aktywność wrogiej komunikacji, w szczególności przechwytują rozmowy i wiadomości z kanałów nieszyfrowanych. Informacje te są uzupełniane danymi wywiadu satelitarnego, co pozwala uzyskać mniej więcej pełny obraz sytuacji w teatrze działań wojennych - wyjaśnił oficer rezerwy.

Mundurowy podkreślił, że znajomość dokładnej lokalizacji rosyjskich stacji radarowych, stacji walki elektronicznej, a także systemów rakiet przeciwlotniczych i instalacji karabinów maszynowych na Półwyspie Krymskim pozwala ukraińskim wojskom na wyznaczanie względnie "bezpiecznych" tras przelotu dronów i rakiet do celów.

- Dokładniejszy wywiad oznacza skuteczniejsze ataki - powiedział.

